O que é um censo de diversidade e como ele pode ser útil para a sua empresa

Em meio a crises como a pandemia e as mudanças climáticas, a sociedade tem promovido um debate cada vez mais intenso sobre como equilibrar propósito, qualidade de vida, objetivos financeiros e geração de valor para pessoas e organizações. Nesse cenário, os profissionais estão considerando cada vez mais as práticas de diversidade e inclusão, além de temas como sustentabilidade e meio ambiente, ao tomar decisões sobre ingressar ou permanecer em uma empresa.









Para alcançar todo o potencial que a diversidade pode oferecer, o tema não deve ser encarado como algo separado da estratégia da empresa e sim como uma responsabilidade de todos os envolvidos na organização. A inclusão precisa ser incorporada em todas as áreas, desde as contratações até a escolha dos fornecedores. Ignorar essa questão pode significar perder não só oportunidades de negócios, mas também a chance de se conectar com uma sociedade em constante transformação.





Como iniciar o trabalho em diversidade e inclusão?

Cada organização possui uma abertura diferente para a pauta da equidade. Não há um roteiro definitivo que irá garantir o sucesso das práticas para a inclusão. O desafio é entender a cultura da organização e desenvolver ações para que todas as pessoas compreendam a importância e os impactos da diversidade.





Por meio do trabalho na Diversifica, participei do desenvolvimento de um framework para estruturação do trabalho em diversidade e inclusão chamado Metodologia 6D. Uma das características desse framework é que ele oferece flexibilidade suficiente para que seja adaptado às necessidades da empresa, levando em consideração seu momento, sua cultura e objetivos estratégicos.

Em algumas organizações, o trabalho pode ser construído a partir de ações para letramento como palestras e rodas de conversa, onde as pessoas colaboradoras passam a ter consciência da exclusão estrutural sofrida pelas pessoas que fazem parte dos grupos minorizados. Em outros casos, identificamos que é necessário iniciar o trabalho por uma formação de lideranças inclusivas, com o objetivo de transformar a alta gestão em patrocinadores da pauta.





É comum nos depararmos com situações onde algumas áreas da empresa possuem demandas específicas para a equidade, pois possuem questões relacionadas ao tema que afetam diretamente a sua atuação. É o caso, por exemplo, do departamento de gestão de pessoas que mobiliza a pauta da inclusão porque precisa cumprir a legislação para contratação de pessoas com deficiência. Nesse caso, além das vagas afirmativas e adaptações no processo seletivo, é preciso desenvolver ações educativas para que o ambiente de trabalho seja seguro para os novos colaboradores da área.





Independente de como o trabalho é iniciado, uma ação que recomendamos nessa fase é a aplicação de um censo de diversidade.





O que é um censo de diversidade?

O censo de diversidade é uma pesquisa que busca conhecer o perfil das pessoas que trabalham na empresa por meio do levantamento de dados pessoais, funcionais e familiares, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais. O objetivo é realizar um diagnóstico da organização em relação à representatividade de pessoas que fazem parte dos grupos minorizados em todos os níveis hierárquicos.





Somos diversos. As últimas pesquisas do IBGE mostram que as mulheres são 51,8% da população brasileira. As pessoas negras somam 56% da população do país e 8,4% possui alguma deficiência. De acordo com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) 10% das pessoas são LGBTQIAP+ no Brasil. Idealmente, as organizações deveriam ter uma representatividade condizente com a realidade do nosso país no seu quadro de colaboradores, inclusive nos cargos mais altos.





O censo de diversidade pode incluir questões sobre o clima organizacional no que diz respeito à inclusão. Essas perguntas são inseridas na pesquisa com o objetivo de compreender o quanto as pessoas sentem que trabalham em um ambiente de respeito e segurança. Feita a pesquisa, geralmente por formulário eletrônico, os dados são tratados e é então elaborado um relatório detalhado com todos os resultados.





Com essa visão mais profunda e analítica da empresa, é possível conhecer os gaps de desigualdade existentes, assim como questões sobre a percepção interna do quão diversa e inclusiva a organização é. A partir daí, podem ser definidos objetivos e metas que deverão se desdobrar em um plano de ação para acompanhamento do trabalho baseado em dados.





A diversidade e a inclusão são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e as empresas têm um papel importante a desempenhar nessa questão. Para que o trabalho seja efetivo, é essencial que as organizações vejam a diversidade como uma parte integrante da sua estratégia e tomem medidas concretas para promovê-la em todas as instâncias.

De acordo com pesquisa realizada pela a Deloitte em 2022, as empresas têm clareza sobre os benefícios da diversidade e da inclusão nos negócios. Mais de 90% concordam que essas práticas contribuem para a inovação, para a geração de valor e para a qualidade da força de trabalho. Mas, por onde começar esse trabalho?