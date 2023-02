O que é diversidade e inclusão e porque sua empresa pode ficar para trás

Iniciativas de diversidade e inclusão podem fazer diferença no rendimentos das empresas (foto: fauxels)

De acordo com um estudo realizado pela consultoria empresarial Accenture, organizações diversas e inclusivas são 6 vezes mais criativas e 11 vezes mais inovadoras que seus concorrentes. Diversas pesquisas têm demonstrado que promover mais inclusão aumenta o De acordo com um estudo realizado pela consultoria empresarial Accenture, organizações diversas e inclusivas são 6 vezes mais criativas e 11 vezes mais inovadoras que seus concorrentes. Diversas pesquisas têm demonstrado que promover mais inclusão aumenta o

engajamento dos colaboradores, diminui a rotatividade de pessoas e melhora os resultados das empresas.

O que é diversidade?

Existem algumas linhas de pensamento sobre o que é diversidade, mas o que todas elas têm em comum é a abordagem sobre as diferenças que existem entre as pessoas. Podemos dizer que diversidade é um conjunto de características culturais, biológicas, sociais e econômicas que nos tornam seres únicos.

A doutora em sociologia Maria Tereza Leme Fleury, cita em seu artigo Gerenciando a Diversidade Cultural: experiências de empresas brasileiras que “a diversidade é definida como um mix de pessoas com identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social”.



Quando falamos de diversidade nas organizações, estamos falando sobre a diversidade das equipes de trabalho em relação à idade, gênero, orientação afetivo-sexual, raça, etnia, religiões, nacionalidades, possíveis deficiências, entre outras questões. Times compostos por indivíduos com vivências e experiências diferentes são mais capazes de criar soluções que atendam às necessidades de um maior número de pessoas.



Promover organizações mais diversas é ampliar a participação das pessoas que se encontram entre os grupos minorizados ou sub-representados no quadro de colaboradores. Estes grupos passam por um processo estrutural de exclusão, sofrem preconceitos e têm menos acesso, por exemplo, às oportunidades de estudo, de trabalho e/ou de promoções no desenvolvimento de suas carreiras.



Promover diversidade no ambiente organizacional é criar ações afirmativas para aumentar a representação de mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, com deficiência e com mais de 50 anos, entre outros grupos, em todos os níveis hierárquicos. E isso traz benefícios para ambos os lados. De acordo com um estudo publicado pela Kantar, empresas com lideranças plurais têm performance superior à média de suas áreas.

O que é inclusão?

Inclusão é criar condições para que as pessoas de determinado grupo que antes não tinham acesso àquele ambiente sintam-se respeitadas e autônomas.





Maria Nivalda de Carvalho-Freitas, professora do departamento de Psicologia da UFSJ, e Antônio Luiz Marques, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, chamam a atenção para a diferença entre inclusão e inserção no artigo A Diversidade Através da História: a inserção no trabalho de pessoas com deficiência. Para os autores, “a inserção pode ser definida como o ato de introduzir pessoas com deficiência junto às demais pessoas no ambiente de trabalho, para a realização de atividades profissionais”.



Inclusão é muito mais do que inserção, é sobre pertencimento. Ao construir um ambiente verdadeiramente inclusivo, são realizadas ações para que essas pessoas, antes segregadas, passem a ter não só acesso, mas os meios necessários para se tornarem protagonistas no ambiente em que foram inseridas.



Vale lembrar que o movimento para a inclusão nas empresas não se limita às pessoas com deficiência. Ele também deve ser aplicado na preparação do ambiente e das equipes para receber integrantes de todos os outros grupos minorizados. Adaptar o espaço físico com rampas e os eventos com intérprete de LIBRAS são ações de inclusão. Promover palestras ou rodas de conversa sobre a vivência das pessoas trans também é.



Para colher os frutos da diversidade é preciso atrair e reter os talentos diversos, sem esquecer de trabalhar a integração da equipe, promovendo um ambiente seguro e respeitoso para todas as pessoas. Isso só é possível por meio da inclusão.



De acordo com uma pesquisa feita pelo LinkedIn, 72% dos profissionais acreditam que diversidade e inclusão serão levados em consideração nas próximas decisões de negócios. O Guia Exame de Diversidade no Brasil, mostrou que as empresas já estão apostando na Diversidade e na Inclusão com o objetivo de atingir resultados na melhoria no clima organizacional, no aumento da produtividade e no desenvolvimento de produtos e serviços.





Por que a empresa em que você trabalha ficaria de fora desse movimento global por mais diversidade e inclusão?





A Diversifica é uma consultoria em diversidade, equidade e inclusão. Referência em educação para a diversidade, a Diversifica une conhecimento acadêmico com práticas de mercado, apoiando a transformação dos ambientes organizacionais em espaços de respeito às individualidades, maior engajamento e pertencimento.



www.diversificasa.com.br

Instagram: @diversifica.sa

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/diversifica-s-a/