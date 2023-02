São Paulo oferece linha de crédito de até R$21 mil para afroempreendedores

Empreenda afro: linha de crédito para afroempreendedores de São Paulo (foto: Andrea Piacquadio)

A Prefeitura de São Paulo disponibiliza para os afroempreendedores da capital paulista a “Empreenda Afro", uma linha de crédito de até R$21 mil para fortalecimento de empreendimentos formais e informais. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com convênio com o Banco do Povo.

"A Prefeitura de São Paulo tem uma sensibilidade especial para os empreendedores mais vulneráveis da Capital e está buscando sempre desenvolver políticas públicas que apoiem e ofereçam todo suporte necessário para que os donos de pequenos negócios possam gerar renda e desenvolver os seus empreendimentos. Esta linha de crédito tem justamente essa finalidade. Nosso objetivo é promover uma cidade mais inclusiva e diversa, apoiando sempre quem mais precisa", declarou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Para empreendedores formais, os recursos podem variar de R$200,00 a R$21 mil, com taxas de juros de 0,35% a 0,55% ao mês e prazo de pagamento de até 48 meses, incluindo carência de até 150 dias. Já para empreendedores informais, os valores vão de R$200,00 a R$15 mil, com juros de 0,80% ao mês e prazo de pagamento de até 36 meses.

Para serem elegíveis, os afroempreendedores interessados devem: