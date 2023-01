Evento gratuito promove conexões para aumentar a empregabilidade feminina

Plataforma "Se Candidate, Mulher" promove eventos de capacitação para mulheres no mercado de trabalho (foto: mendes_kaique)



O "Carreira de Mulher", programa de aceleração de carreiras realizado pela Startup "Se Candidate Mulher!" em parceira com a The Body Shop, será realizado nos formatos presencial e online, de quinta (26/1) a sábado (28/1). O objetivo é impulsionar a empregabilidade feminina e promover a conexão entre mulheres em desenvolvimento profissional.









Jhenyffer conta que a ideia do evento é abordar toda a jornada da carreira de uma mulher, em seus mais diversos aspectos, desde o desemprego à maternidade e à liderança. “A gente traz mulheres que conseguiram evoluir em suas carreiras para falar dos seus desafios e oportunidades enquanto mulher. Nada melhor do que quem já passou por esses desafios para falar sobre o assunto”, afirma Jhenyffer.





O evento conta com mais de 10 horas de conteúdo, mais de 20 palestrantes e 12 temáticas de relevância no mercado ofertados para 2,5 mil participantes. Entre os temas a serem abordados, estão a síndrome do impostor, transição de carreira, autoconhecimento, marca pessoal e liderança.









"O trabalho que a Se Candidate, Mulher! desenvolve é fundamental para a sociedade, sobretudo para essas mulheres. É incrível podermos apoiar a startup neste momento de grande importância. Precisamos falar, debater e nos posicionarmos sobre assuntos relevantes e que vão, de fato, gerar impacto na geração atual e futura", ressalta a Diretora de Marketing da The Body Shop LATAM, Karina Meyer.

Equidade no mercado de trabalho

Jhenyffer aponta que a pauta da diversidade e inclusão precisa deixar de ser vista como uma pauta social e passar a ser uma pauta de negócios, que interfere inclusive na rentabilidade das empresas. Jhenyffer aponta que a pauta da diversidade e inclusão precisa deixar de ser vista como uma pauta social e passar a ser uma pauta de negócios, que interfere inclusive na rentabilidade das empresas.





“Enquanto as empresas não entenderem ‘diversidade e inclusão como estratégia’, esse ponto não vai ser prioridade. As empresas precisam entender esse movimento como estratégia de negócios. Não é sobre ser legal, a equidade de gênero é negócio rentável. Negócio atrelado à responsabilidade social”, alerta Jhenyffer.





Segundo estudo realizado pelo Instituto McKinsey Global, uma empresa diversa tem 25% maiores chances de ter lucratividade acima da média. Entretanto, mulheres ainda enfrentam barreiras ao se inserir no mercado de trabalho.





Uma pesquisa realizada pela Linkedin mostra que os perfis de mulheres têm 13% menos chances de serem acessados por recrutadores quando aparecem na busca. Além disso, é comum que as mulheres se sintam desmotivadas, desenvolvendo inclusive a síndrome do impostor, na qual uma pessoa constrói uma percepção de si mesmo de incompetente ou insuficiente, levando à autossabotagem.





A pesquisa também mostra que, para se candidatar a um emprego, as mulheres sentem que precisam atender 100% dos critérios, enquanto os homens geralmente se aplicam depois de atender apenas cerca de 60%.





“A síndrome do impostor é o ponto de partida de todo o conteúdo da ‘Se Candidate, Mulher!’”, afirma Jhenyffer. Além disso, A plataforma é criada de forma a incentivar mulheres a enfrentar os desafios dispostos e seja autossuficiente em sua jornada. “A gente facilita o caminho, conectando as mulheres às vagas de emprego, mas a metodologia é 100% desenvolvida para que elas possam resolver tudo sozinhas, sem depender de terceiros”, afirma Jhenyffer.



Serviço Carreira de Mulher Dia 26/01, quinta-feira, às 19:00 - participação presencial ou online Dia 28/01, sábado, às 09:00 - participação online Valor: gratuito Ingressos: link