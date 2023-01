Workshop promove inserção e capacitação de mulheres para o setor de eventos

Fernanda Batista é a fundadora do "Mulheres na Produção", iniciativa de produtoras de Belo Horizonte para promover equidade de gênero no setor de eventos (foto: Arquivo pessoal)



Acontece nesta quarta-feira (25/01) o workshop “Mulheres na Produção - Produzindo Shows, Festas e Festivais” em Belo Horizonte, evento que busca promover a inserção e qualificação de mais mulheres no setor de eventos. Nesses três dias, serão capacitadas 100 mulheres para trabalhar à frente de festas, shows e festivais.



Acontece nesta quarta-feira (25/01) o workshop "Mulheres na Produção - Produzindo Shows, Festas e Festivais" em Belo Horizonte, evento que busca promover a inserção e qualificação de mais mulheres no setor de eventos. Nesses três dias, serão capacitadas 100 mulheres para trabalhar à frente de festas, shows e festivais.

Criada em 2018, o Mulheres na Produção é uma iniciativa de produtoras de Belo Horizonte, que hoje reúne profissionais de todas as partes do país. O objetivo é conectar, qualificar e ampliar a visibilidade para mulheres que são ou desejam ser produtoras de eventos.

“A realização desse projeto, focado na capacitação de mulheres, coloca BH em destaque, como uma cidade potencial, que investe em qualificação, se destacando na qualidade das entregas dos eventos de todos os portes que são realizados por aqui”, conta Fernanda Batista, Produtora Executiva de Eventos e Fundadora do Mulheres na Produção.





O evento é realizado em um momento em que o setor de eventos volta a crescer depois da paralisação causada pela pandemia de COVID-19, que fez com que muitos profissionais migrassem para outras áreas de atuação, deixando uma lacuna.





“A gente amplia o olhar a partir do momento que nos conectamos com outras mulheres. Nós ficamos mais empáticas, nos atentamos mais para a necessidade da equidade de gênero, e, a partir disso, a gente qualifica e consegue ter uma concorrência honesta no mercado, abrindo espaço para que mulheres consigam trabalhar com eventos”, afirma Fernanda.





Fernanda ainda conta que metade das mulheres inscritas no workshop são de fora de Belo Horizonte, o que contribui para mostrar o potencial da capital para a realização de eventos de todos os portes para além do eixo Rio-São Paulo.





“A gente está atingindo nosso objetivo. São mulheres que chegaram na sexta-feira e estão explorando belo horizonte turisticamente e estão vindo aprender com produtoras locais e levar a qualidade das nossas entregas para outras cidades”.





Serviço

Mulheres na Produção - Produzindo Shows, Festas e Festivais

Datas: 23, 24 e 25/01/2023

Local: P7 Criativo - Rua Rio de Janeiro, 471, 24º andar - Centro, BH

Ingressos aqui

Informações: Instagram - @mulheresnaproducao