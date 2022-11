Quem ganha com a inclusão de pessoas com síndrome de Down na sociedade

Mesmo sendo a primeira causa conhecida de deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down e suas famílias ainda enfrentam muitos desafios. Mais de 70% sofrem abandono parental, estima-se que menos de 10% são alfabetizadas e vê-las inseridas no mercado de trabalho é ainda mais raro.









Leia mais: Criança com síndrome de Down é impedida de frequentar escola





Múltiplas características e sonhos





No último dia 8/10, a cantora Pabllo Vittar chamou atenção ao levar para o palco a aniversariante do dia, Joana, uma fã com síndrome de down que estava completando 22 anos e impressionou o público de Belém ao som do hit “Parabéns”.





Ser uma mulher com síndrome de Down é uma das muitas características de Joana. Por conta própria, ela correu atrás para ir ao show de Pabllo, conseguiu acesso ao camarim e pediu para dividir o palco com a artista.





Pabllo Vittar é um anjo, né? Cantando parabéns para uma fã com Síndrome de Down. %u2764%uFE0F pic.twitter.com/w5wZJIaJKl %u2014 Portal Auge Magazine (@auge_magazine) October 10, 2022





Joana, como qualquer mulher, quer conquistar sua independência, poder concluir os estudos, namorar e realizar seus sonhos.





Instituto Mano Down





Para Leonardo Gontijo, presidente do Instituto Mano Down, a presença de pessoas com síndrome de down em shows, cafés, transportes públicos e outros ambientes deveria ser normalizada.





O instituto com sede em Belo Horizonte foi fundado em 2011 e surgiu pelo amor que Leonardo tem pelo irmão mais novo, Dudu, diagnosticado com síndrome de Down. Ao enxergar todas as dificuldades que o irmão e todas as pessoas com deficiência intelectual poderiam enfrentar, Leonardo criou o núcleo de socialização com o objetivo de trocar a palavra exclusão por oportunidade.

Hoje, o Mano Down recebe mais de 600 famílias de todo o Brasil, oferecendo a elas intervenção precoce de saúde, inclusão escolar, mobilização para autonomia, inclusão no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo.





Inclusão no mercado de trabalho





Instituto Mano Down realiza diversas ações para pessoas com síndrome de down (foto: Instituto Mano Down/ Divulgação) Quando uma pessoa com síndrome de down procura ser incluída em um ambiente profissional, ela quer muito mais que renda. Busca, ainda, socialização, aprendizado, aumento de autoestima e realização de sonhos. De acordo com o psicólogo Gabriel Leandro, do Instituto Mano Down, apesar de ainda ser um grande desafio, a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho traz muitos benefícios não só às pessoas contratadas mas também às empresas.









Leia mais: Pessoas com deficiência são duplamente excluídas do mercado de trabalho Como exemplo, Gabriel cita o caso de um dos educandos que está inserido no mercado de trabalho. “Depois de horas de uma palestra de segurança de trabalho, ele levantou a mão dizendo que não havia entendido nada e pedindo para que o palestrante resumisse. Em 20 minutos, o cara resumiu de forma clara uma palestra de duas horas. A dúvida desse funcionário provavelmente era a de muitas pessoas. A presença dele trouxe à empresa uma comunicação simples e eficiente”.





Lei de Cotas





Em 1991, foi aprovada no Brasil uma lei que ajuda a aumentar o número de pessoas com deficiência (PCDs) empregadas. A Lei de Cotas (8.213/91) exige que empresas com mais de 100 empregados contratem PCDs. As proporções variam de acordo com a quantidade de funcionários:





até 200 funcionários: 1%

201 a 500: 3%

501 a 1000: 4%

mais de 1000: 5%





Muitas empresas não seguem essa lei ou acabam contratando os funcionários apenas para ficar dentro da regularidade, não dando o suporte necessário, nem ao menos os colocando para realizar tarefas reais. Dessa maneira, nenhuma vida é impactada como poderia ser.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero