Jovens criam copo que identifica presença de 'Boa noite Cinderela'

As estudantes Natally Souza, Giovanna Freitas, Giovanna Moraes e Nicolli Marques desenvolveram copo que identifica presença de "Coa noite Cinderela" nas bebidas (foto: Divulgação)



Preocupadas em combater a violência contra a mulher em festas, um grupo de alunas da Escola SESI Ensino Médio de Gravataí, no Rio Grande do Sul, desenvolveram um copo capaz de identificar a presença da substancia ácido gama-hidroxibutírico (GHB), mais conhecido como “Boa noite Cinderela” ou "a droga do estupro".









As alunas Giovanna Freitas, Giovanna Moraes e Nicolli Marques, de 17 anos, e Natally Souza, de 16, contam que inscreveram o projeto, chamado “Keep Safe” no programa Jovem Cientista devido à repercussão do caso Mariana Ferrer e o alto número de casos de mulheres que são dopadas em festas e posteriormente roubadas, sequestradas ou abusadas.

“É muito incrível essa repercussão que o nosso projeto está tendo, porque é algo que vai ajudar muito uma questão social, uma questão gigantesca, que é algo que vemos que acontece muito no nosso dia a dia”, afirma Natally.





O projeto está em fase de desenvolvimento e em 2023 vai iniciar a fase de testagem e há a possibilidade de desenvolver uma versão reutilizável do copo, tornando-o mais sustentável.