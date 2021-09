Você celebra suas conquistas? Veja por que isso é importante nas finanças

(foto: Pixabay/Reprodução ) Você já parou pra pensar que questões relacionadas à nossa vida financeira, às vezes, podem parecer maiores e mais complexas do que são na verdade? Um planejamento financeiro não precisa ser tão complicado como você imagina, negociar dívidas pode ser mais acessível do que você pensa e educação financeira não tem a ver só com altos investimentos e aqueles termos difíceis que a gente nem entende.

Na última semana, falei por aqui sobre hábitos bem simples e extremamente saudáveis que você pode adotar para melhorar sua qualidade de vida financeira. E, hoje, eu quero falar sobre algo que tem muito poder para contribuir para essa relação equilibrada que precisamos ter com nosso bolso: a importância de celebrar as pequenas conquistas.





Você me acompanha nessa reflexão?





Pequenas mudanças promovem grandes transformações



Antes de continuar a leitura, leia a frase acima de novo, de novo e de novo. Ela é válida para qualquer área da nossa vida, e não é diferente com as questões financeiras. Quando o assunto é dinheiro, qualquer pequeno passo que você der para sair do lugar que você está já é suficiente para gerar mudanças importantes e positivas.





Deixa eu dar um exemplo pra você entender o que eu quero dizer. Se você está com muitas dívidas e se sente em um beco sem saída diante dessa situação, sentar para colocar todas as pendências no papel e escolher qual dívida você deve pagar primeiro já é um passo importantíssimo rumo a um caminho de mais equilíbrio - e talvez, seja a única coisa que você pode fazer nesse momento.





Ou se você tem dificuldade para entender por que seu salário sempre acaba antes do final do mês e não tem ideia de pra onde seu dinheiro está indo, começar a anotar seus gastos de forma simples já é uma mudança muito significativa pra você. Perceba que eu não estou falando de um planejamento financeiro completo e complexo. Estou falando de algo realmente fácil, que você faz com o mínimo esforço possível.





Nos exemplos acima, eu trouxe comportamentos e mudanças de hábitos que parecem muito pequenas, mas que realmente têm poder para causar grandes transformações na sua vida financeira. Inclusive, estabelecer objetivos menores nos ajudam a não desistir do processo e nos dão clareza do quanto estamos caminhando pra frente, mesmo que num ritmo mais lento do que gostaríamos.





E sabe o que anda lado a lado com essas pequenas mudanças tão significativas? A importância de celebrar pequenas conquistas!





Pequenas vitórias alimentam o sentimento de dever cumprido





Que fique claro que essa história toda que eu contei até agora não saiu da minha cabeça, viu? Existem muitos estudos relacionados a Psicologia Comportamental e Análise do Comportamento que comprovam que pequenas vitórias são o melhor caminho para se alcançar grandes conquistas.





Na prática, funciona assim: se você estabelece um pequeno objetivo e consegue cumpri-lo, isso te mantém motivado para definir novas metas - e a tendência é que elas sejam cada vez mais desafiadoras. A motivação vem junto com o sentimento de que você é capaz e, como você deve saber, acreditar em si mesmo é fundamental nesse processo de evolução.





Ah, e é muito importante você saber que, muitas vezes, a conquista está no movimento e não no destino final. Mesmo que você não tenha conseguido anotar todos os gastos do mês, se você se propôs a fazer isso pelo menos por alguns dias, já é um pequeno passo. O próximo, agora, é manter a disciplina para fazer isso por mais tempo.





Eu não sei se é assim com você, mas se tem uma coisa que me deixa feliz é chegar no fim do dia com aquele sentimento de dever cumprido, sabe? E eu já sei que se meu objetivo do dia for vencer uma guerra, eu vou viver frustrada. É por isso que estabelecer pequenos objetivos é tão importante - é mais fácil vencer pequenas batalhas do que uma grande guerra e, no fim das contas, o que importa mesmo é o avanço conquistado.





De forma bem direta e resumida, o que eu quero te dizer é que você não deve esperar por um avanço grandioso na sua vida financeira para celebrar. Procure observar e reconhecer que pequenas melhorias aconteceram e se recompensar por essas conquistas. Isso te ajuda a se manter motivado e se sentir autoconfiante, o que é fundamental para que você continue progredindo.





E não se esqueça de se manter sempre vigilante em relação a sentimentos como culpa, vergonha ou arrependimento . Eles costumam frequentar bastante nossa vida financeira e teimam em nos fazer acreditar que nós não temos nada a comemorar. Mas, acredite: se você olhar para o seu esforço em buscar um equilíbrio financeiro com mais afeto e compaixão, sempre haverá o que celebrar!





Agora, se você está pensando que vai precisar gastar dinheiro para comemorar essas conquistas, eu quero te dar algumas dicas para mudar essa perspectiva.





Como celebrar sem enfiar o pé na jaca financeiramente

Se estamos falando de pequenas conquistas financeiras, que te ajudam nessa constante busca por manter suas finanças mais equilibradas e organizadas, não faz sentido falar que o melhor jeito para comemorar é um jantar no restaurante mais caro da cidade ou uma viagem para o destino dos seus sonhos, não é mesmo?





Eu quero que você saiba que existem jeitos muito mais simples e econômicos para celebrar as pequenas vitórias e que você pode começar a usá-los agora mesmo. Quer alguns exemplos?





Que tal você se comprometer a não pedir nenhum delivery durante a semana e, se conseguir, tomar sua cerveja preferida no final de semana? Ou quem sabe você pode estabelecer como meta anotar todos os seus gastos durante um mês e definir que você só vai assistir aquela série que você gosta se o objetivo for alcançado? E se você se comprometer a fazer um jantar especial para alguém muito importante pra você quando você chegar no final do mês com a conta no azul? Não seria legal?





Esses são apenas alguns exemplos e o importante é que você tenha em mente que a recompensa precisa ser definida de acordo com a sua realidade e com o que te traz prazer e bem-estar. Para fazer sentido, o hábito de celebrar as pequenas conquistas precisa te incentivar a alcançar os objetivos, fazer as pequenas conquistas valerem realmente a pena e te ajudar a valorizar os passos que você dá no dia a dia, por menores que eles sejam.





Esse conteúdo fez sentido pra você? Que tal a gente continuar essa conversa? Você pode entrar em contato comigo e com a minha equipe clicando neste link aqui . Eu vou adorar receber seu e-mail e ser sua parceira nessa sua busca por mais equilíbrio financeiro!