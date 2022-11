William Bonner se desculpa no JN por fala preconceituosa: 'Ignorância'

William Bonner se retratara ao vivo por comentário capacitista feito na cobertura das eleições (foto: TV Globo/Reprodução)







Na noite desta terça-feira (8/11), o jornalista William Bonner, de 58 anos, pediu desculpa aos telespectadores do Jornal Nacional por conta de uma fala capacitista durante a cobertura do resultado da eleição presidencial no segundo turno. Na ocasião, o âncora da TV Globo havia usado a palavra ‘esquizofrenia’ como forma pejorativa.









“Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação”, complementou William Bonner, após uma reportagem de de Graziela Azevedo sobre pessoas que convivem com a esquizofrenia.





Durante a cobertura da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na aferição das urnas, Bonner se confundiu ao vivo, sobre a projeção do DataFolha em um dos estados para governador e se justificou com o termo capacitista. “Não é que minha esquizofrenia tenha chegado a esse ponto. Me disseram uma coisa no ponto [eletrônico], que tínhamos uma informação nova”, falou, na ocasião.





Nas redes sociais, a ativista Zennandra Fernandez elogiou a retratação pública do jornalista. “Muito importante essa retratação do Bonner a pessoas com esquizofrenia. Vemos centenas de pessoas usando deficiências e condições mentais para definir o comportamento de bolsonaristas. Isso não é crítica política, piada, menos ativismo. Isso é capacitismo, psicofobia”, escreveu.