PBH tem programação cultural diversa para o Mês da Consciência Negra

Cine Santa Tereza é um dos locais que receberá programação do "Novembro Preto: BH sem Racismo" (foto: Divulgação/Ricardo Laf/FMC)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está realizando uma programação cultural gratuita para o Mês da Consciência Negra. O “Novembro Preto: BH sem Racismo” terá exposições com visitas guiadas, rodas de conversa, mostra de cinema, apresentações artísticas e oficinas distribuídas em 14 centros culturais descentralizados da cidade ao longo do mês, além de integrar eventos como o Jornada CULTAA e o FIT BH 2022 (Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte). A programação completa pode ser encontrada no Portal Belo Horizonte





A programação cultural é coordenada pela Diretoria de Políticas de Reparação e Promoção de Igualdade Racial (DPIR) da Subsecretaria de Direitos de Cidadania. De acordo com a assessoria da PBH, o principal objetivo do “Novembro Preto: BH sem Racismo” é levantar a reflexão sobre a importância do povo negro e da cultura de matriz africana para a cidade de Belo Horizonte, além de trazer a proposta de evidenciar os problemas sociais que impactam esses grupos, que representam 53% da população da capital mineira.









Para Luciana Féres, presidente da Fundação Municipal de Cultura, “A programação reflete a pluralidade da cultura e das artes negras que são produzidas em Belo Horizonte. Entre as atividades, estão presentes as artes visuais, literatura, música, patrimônio cultural, entre outras linguagens que fortalecem a importância da cultura para a construção de uma sociedade mais igualitária”.





Programação descentralizada

Com programação diversificada para o Mês da Consciência Negra, 32 atividades serão oferecidas por 14 centros culturais descentralizados: Alto Vera Cruz, Bairro das Indústrias, Liberalino Alves de Oliveira, Lindeia Regina, Pampulha, São Bernardo, Salgado Filho, São Geraldo, Urucuia, Usina de Cultura, Vila Fátima, Vila Marçola, Venda Nova e Zilah Spósito.





Além desses espaços, também serão realizadas atividades em equipamentos públicos municipais, como Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Cine Santa Tereza, Núcleo de Formação Artística e Cultural da Escola Livre de Artes Arena na Cultura, Teatro Marília, Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado, Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) e Museu da Moda de Belo Horizonte (MUMO).





Destaques da programação

Do dia 12 de novembro até o dia 11 de dezembro, os Centros Culturais Municipais do Barreiro e espaços do entorno receberão o Circuito Hip Hop Barreiro, que contará com ações formativas, batalhas de MCs com premiação, atividades para crianças e adolescentes, chamamento público para as artes visuais com foco na cultura Hip Hop, dentre outras ações. A abertura celebrará o Dia Mundial do Hip Hop (12/11) e acontecerá no Centro Cultural Lindeia Regina com a Batalha da NuTrilhar, 1ª Batalha de MCs classificatória.





Entre os dias 16 e 19 de novembro, também ocorre a Semana Literária - Afro Foco, no Centro Cultural Urucuia, que visa promover a literatura afro-brasileira e africana a partir de rodas de conversa, slams, saraus e oficinas.





O Circuito Municipal de Cultura realizará no Cine Santa Tereza a “Mostra Corporeidades Negras” entre os dias 16 e 20 de novembro. No evento, que integra o Circuito Cine Santê, serão exibidos filmes que fazem referência a grandes nomes do cinema nacional, pioneiros na luta pela existência de corpos plurais no audiovisual, além de uma homenagem especial ao ator falecido em maio deste ano, Milton Gonçalves, um dos pioneiros na militância por espaço para atores negros dentro de um sistema hegemônico de relações racistas e modos de produção excludentes.





No dia 18 de novembro, o Museu da Moda realizará uma roda de conversa associada a um mini desfile com a temática “A Influência da Cultura Preta na Moda Cotidiana”; e a Escola Livre de Artes Arena da Cultura promoverá a roda de conversa “Histórias de Quilombos” entre os quilombos Manzo, Luízes, Souza, Mangueiras e Matias durante a Mostra Arena 2022 do espaço, que também conta com intervenções artísticas de professores e alunos da escola no Núcleo de Formação Artística e Cultural (NUFAC).





O Museu Histórico Abílio Barreto realiza visitas mediadas especiais e rodas de conversa nas atividades “A origem da cidade de Belo Horizonte e seu passado afrodescendente” nos dias 20 e 26 de novembro, e “Resistências e Sobrevivências na exposição Complexa Cidade - algumas reflexões” no dia 27 de novembro.





O dia 22 de novembro terá programação através do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte com uma edição virtual do projeto “Novos Registros - Banco de Teses sobre Belo Horizonte”, com presença da historiadora Wanessa Pires Lott, que apresentará a palestra “Tem festa de negro na república branca: o Reinado em Belo Horizonte na Primeira República” com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura. No mesmo dia, o Circuito Municipal de Cultura, realizado pela PBH em parceria com o Instituto Odeon, terá atividades no Teatro Marília com a “1ª Mostra CRDança BH: Encontro de Danças de Matrizes Africanas”.





O Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado terá atividades distribuídas ao longo do mês e com projetos contínuos, como Conversas ao Pé do Fogão. No dia 23 de novembro haverá um encontro temático sobre culinária afro-brasileira e, no dia 27, acontecerá a Pisada de Caboclo, uma manifestação cultural que congrega povos de terreiro e povos indígenas organizada pela Reunião Umbandista Mineira (RUM) e pela Associação de Resistência Cultural Afro-brasileira Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente.





No dia 24 de novembro, o Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado receberá o show da banda Pelos, que convida o MC Matéria Prima no Projeto Quinta do Raul.





No dia 30 de novembro, o Circuito Cine Santê volta a realizar uma sessão especial no dia 30 de novembro em homenagem ao artista mineiro Maurino de Araújo, falecido em 2020 vítima da COVID-19. Serão exibidos dois filmes dedicados à vida e à obra do artista, que foi pintor e escultor barroco e deixou um grande legado nas artes plásticas da cidade. Também nesse dia, o Teatro Marília receberá o evento Jornada CULTAA com a “Mesa de Diálogo: Saberes Culturais e Outras Práticas, que abordará o processo de registro do Largo do Rosário.

O Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte - FIT BH 2022 também contará com 17 atrações que integram a programação do Mês da Consciência Negra, entre espetáculos e exibições de filmes. Realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com o Instituto Odeon, a 15ª Edição do Festival tem como tema “Raízes – Arte, Existência e Nossa Latinidade” e as informações completas podem ser encontradas no Portal Belo Horizonte