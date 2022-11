Maior evento online para profissionais negros será realizado neste sábado

Ana Minuto e Sônia Lesse falam das mudanças do mercado de trabalho e da importância da inserção de pessoas negras no mercado de trabalho (foto: Divulgação: Comunidade Potências Negras)



No Mês da Consciência Negra, será realizado, neste sábado (05/11), das 9h às 18h, o Potências Negras Tec, maior evento online e gratuito para impulsionar pessoas negras do Brasil. O encontro tem o objetivo de acelerar a carreira de pessoas pretas e pardas no mercado de tecnologia, área que apresenta ainda uma defasagem na representatividade.



Ciado em 2021, o Potencias Negras é realizado pela Profissas, Escola da Diversidade, e pela Minuto Consultoria. Já impactou, direta e indiretamente, mais de 6 milhões de pessoas em mais de 20 países diferentes em suas últimas três edições.

Conhecimento e oportunidade em um só lugar

Ana Minuto e Lu Campos durante Potencias Negras Tec em 2021 (foto: Divulgação: Comunidade Potências Negras)



Serão mais de dez horas de programação, entre palestras, painéis, entrevistas, atrações culturais, trilhas de desenvolvimento, além de um momento especial de conexão entre talentos e empresas patrocinadoras com apresentação de Ana Minuto, Lu Campos e Sônia Lesse, referências em diversidade étnico-racial.



Os participantes terão a oportunidade de se conectar com as empresas patrocinadoras, como Via, Zup, Nubank, EY, Banco BV, Americanas SA, Ame Digital, HP, Uber, Gran Cursos Online e Learning Village.

No palco, estarão referências negras, como Mafoane Odara, psicóloga e executiva de recursos humanos na Meta, Letícia Vidica, apresentadora e idealizadora do CNN no Plural, Luanna Teófillo, CEO do Painel Bap, Nathally Souza, desenvolvedora na ThoughWorks, Ian Black, CEO New Vagas.





“O maior ganho é a gente sair do papel que fomos colocados e começar a pensar no que mais é possível. Esse é o objetivo do Potências, não só enegrecer o mercado, mas mostrar para as pessoas que é possível, temos pessoas que chegaram lá, porque ninguém consegue chegar aonde não se enxerga”, afirma Ana Minuto.

Mercado em mudança

Programas de diversidade e inclusão são uma realidade em muitas empresas. Também são cobrados pelos clientes, parceiros e consumidores. Sônia Lesse, especialista em diversidade étnico-racial, explica que, há cinco anos, as empresas ainda estavam no lugar de pensar se deveriam ou não fazer, se esse tipo de iniciativa se tornaria algo importante ou não. Hoje, elas entendem que não é uma questão de “se”, mas de “quando”.





Entretanto, a maioria dos programas de promoção da diversidade em empresas foca apenas na atração e seleção de talentos negros, mas não tem programas que garantam que essas pessoas consigam permanecer e crescer na empresa.

Muitos profissionais negros conseguem se inserir mercado, mas não se mantêm nas empresas devido às micro agressões que ocorrem no dia a dia. Além disso, o racismo institucional também impede que esses talentos consigam alcançar posições de poder.





“Pensar no médio e longo prazo é entender que as trilhas de desenvolvimento são fundamentais para que pessoas que ingressaram por ações afirmativas permaneçam na empresa. Mas não ficar estagnada na função. É permanecer e ser desenvolvida para que ela tenha sucesso na carreira dela dentro da empresa”, explica Sônia.





A especialista também aponta que times homogêneos não inovam, pois desenvolvem soluções pensadas apenas no próprio grupo e contexto. Com um mercado consumidor tão diverso, para desenvolver soluções que sejam inovadoras e que alcancem o maior número de pessoas, é preciso um time diverso.





SERVIÇO

Potências Negras Tec

Data: 5 de novembro de 2022

Horário: 9h às 18h

Investimento: gratuito

Inscrições aqui