Duda, Baby Miss Brasil Kids, faz vaquinha rumo a concurso internacional

Duda virou símbolo de representatividade depois de ser coroada Baby Miss Brasil Kids 2023, no último Dia das Crianças. (foto: Reprodução/Redes sociais) A família da mineira Duda Crespinha, de 4 anos, lançou nesta segunda-feira (24/10) uma vaquinha para participar do concurso Mini Queen Internacional 2023, na Colômbia. Os custos de inscrição e de estadia na cidade de Cartagena chegam a R$ 15 mil, bem acima das condições financeiras da família, que vive em Sabará, na Região Metropolitana de BH.









“Nós estamos muito honrados e agradecidos pela Duda ter recebido o título de Baby Miss Brasil Kids. Ela foi coroada e ficou muito feliz. Foi a recompensa de todo trabalho e dedicação dela. Ela evoluiu muito durante esse processo do concurso, fez aulas, se dedicou, então ela esperava o retorno e, graças a Deus, veio”, disse Adriana Sousa, mãe da minimiss.





O Mini Queen Internacional 2023 vai ser realizado entre 26 e 30 de janeiro. A sabaraense vai concorrer na categoria Kids, com crianças entre 4 e 8 anos.





Os custos de transporte e do vestuário vão ser arrecadados com patrocinadores, segundo Adriana. A família precisa arrecadar R$ 15 mil para custear as inscrições da menina e da mãe, que vai como acompanhante, e os gastos durante a viagem.









“Estamos buscando meios de realizar esse sonho que virou um sonho que não é só dela, mas de várias Dudas, que se veem representadas . As expectativas são as melhores, porque é uma menina de periferia em um concurso elitizado, até pelos valores, representando a típica brasileira. Queremos mostrar que qualquer menina pode sonhar sem limitar seus sonhos. A beleza negra é maravilhosa, e existem, sim, princesas de black”, comentou Adriana.

Quem quiser contribuir pode acessar a campanha do Vakinha ou fazer um pix para 3239973@vakinha.com.br. A página no Instagram da Duda Crespinha é o principal canal para acompanhar a preparação para o Mini Queen Internacional 2023 e os resultados da vaquinha.