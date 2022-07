Duda, Miss Minas Gerais Kids, enfrenta desafios para seguir na carreira

Duda se tornou uma inspiração para outras meninas negras que sonham em ser princesas (foto: Daniela Paz)

Maria Eduarda, com apenas 4 anos já conquistou o título de Miss Minas Gerais Kids e vai participar do Miss Brasil Kids, em outubro, se tornando referência para muitas meninas negras que sonham em ser princesas. Porém, a realidade elitista dos concursos de beleza dificulta o sonho da pequena mineira.



Duda mora com os pais e o irmão, de 2, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte. No início, Adriana, mãe de Duda, queria mostrar para a filha que ela podia sim ser uma princesa, do jeitinho que ela era.





Importância das referências

“No início, quando eu decidi colocá-la no mundo miss, a Duda queria se parecer com as princesas. Hoje, ela tem a necessidade de que as princesas se pareçam com ela. Ela pergunta por que as princesas não arrumam o cabelo igual ao dela”, conta Adriana.

Duda é a atual Miss Minas Gerais Kids (foto: Daniela Paz)

Adriana conta a dificuldade de encontrar bonecas e personagens de desenhos com cabelos afro para usar de exemplo para a filha. No próprio mundo miss, as garotas negras são minoria, e até nos contos de fadas da Disney há apenas uma princesa negra, mas com os cabelos lisos.



Ao entrar no mundo dos concursos de beleza, Adriana ouviu frases como “porque você insiste nisso?” e “esse mundo não é pra vocês”. A resposta é simples, ela quer que Duda sonhe alto e que a frase “isso não é para mim” nunca passe pela cabeça da filha.





“Porque eu vou falar pra minha filha que ela não pode ser uma miss? Não tem lógica na minha cabeça. Ela pode não querer ser, mas ‘não poder’ eu não vou ensinar pra ela. Eu quero que ela lute por todos os sonhos dela e se ela quiser ser miss, que ela lute e entenda que é o lugar dela se ela quiser que seja”, afirma Adriana.



Assim, Duda vem se tornando uma referência para outras meninas, que enviam mensagens elogiando seu cabelo, mandando foto mostrando os próprios cabelos black powers e dizendo que se inspiraram nela para usar os cabelos naturais.

Elitização da beleza

Adriana luta para que a filha corra atrás de seus sonhos, sejam quais forem (foto: Arquivo pessoal )



Duda e sua família moram na periferia de Sabará, em uma rua onde carros não passam e com um trecho de terra, fazendo com que o deslocamento seja mais um desafio.



“Já aconteceu de a gente sair para tirar fotos, fazer ensaio, e a Duda sujar o vestido e eu ter que voltar com ela e quase perder o horário. Para sair com ela no dia a dia é difícil e para fazer fotos é mais difícil ainda, porque tem que sair com bolsa, com as coisas para arrumar ela. Com chuva eu nem saio, porque é muito barro”, conta Adriana.



Como Miss Minas Gerais Kids, Duda ganhou visibilidade nas redes sociais, curso de inglês e duas agências estão interessadas em agenciá-la, mas as dificuldades persistem. Mesmo a etapa nacional do Miss Kids seja online, é necessário que Adriana compre vestidos, sapatos e arque com os custos de fotografia e filmagem.



Até o momento, Adriana conseguiu os ensaios fotográficos de graça, conversando com os profissionais que acreditaram no potencial da Duda e, caso não consiga um fotógrafo a tempo, ela mesma irá fazer as imagens com o próprio celular. Ela acredita que, frente ao material de outras meninas com situação financeira melhor, Duda possa ter o desempenho no concurso prejudicado.



Duda também foi convidada para participar do Miss Brasil de Las Américas, que irá acontecer em março de 2023 em Curitiba. Entretanto, apenas a inscrição custa R$ 3.200, além do custo com passagem, alimentação e figurino. Adriana está em busca de parcerias e patrocínios para conseguir seguir com a carreira da pequena miss.



“Existe um abismo, sabe? Eu sou grata a Deus pela ajuda que eu estou tendo, mas não é um sonho para qualquer menina não”, afirma Adriana. “Quero continuar para mostrar justamente isso, que a gente tem que lutar, tem que ter inclusão, tem que ter diversidade, tem que ter abertura para outros padrões de meninas. As crianças sonham com aquilo e é um sonho impossível? Não pode ser assim”, completa.

Se preparando para o futuro

Além de incentivar a carreira da filha nos concursos de beleza, Adriana valoriza a educação e acredita que ser miss vai além de um rostinho bonito, que as concorrentes devem ser bonitas por dentro e por fora. Assim, está buscando auxílio para conseguir matricular a filha em uma boa escola.