Defensoria afirma que vai acompanhar caso de menina iniciada no candomblé

Jovem passou a usar turbante na escola e a direção disse que ela "não precisava mostrar aquilo" (foto: AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA)

A Defensoria Pública de Minas Gerais afirmou, nesta segunda-feira (4/7), que vai acompanhar o caso da jovem que foi retirada do convívio familiar após participar de um processo de iniciação religiosa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana.A decisão da defensoria visa realizar uma ação de caráter preventivo contra potencial racismo religioso. Após 40 dias no abrigo, a menina de 13 anos retornou para a família, na última quarta-feira (29/6).

Leia mais: 'Tiraram minha filha do nada', diz mãe de menina que foi à umbanda

No dia 20 de maio, a adolescente que participou de uma iniciação candomblecista foi levada para um abrigo quando o Conselho Tutelar acionou o Ministério Público de Minas Gerais. A jovem desmaiou algumas vezes após começar a usar turbante e apresentar pequenos cortes superfíciais na pele, o que fez com que a escola dissesse que "ela não precisava mostrar aquilo", segundo informado pela mãe da estudante, e fez com que a direção chamasse o Conselho.O MPMG diz que a decisão foi baseada em uma violação de integridade física, restrição de liberdade e omissão de busca por tratamento de saúde. A defesa afirmou que as acusações não procedem e que outras medidas poderiam ser tomadas antes da retirada da jovem da família.