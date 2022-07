Mulher sequestra filho em escola particular de Uberaba

PM de Uberaba foi acionada pelo pai e pela avó paterna da criança (foto: PMMG/Divulgação) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a Polícia Militar (PM) procura uma mulher, de 32 anos, e seu filho. Ela é suspeita de ter sequestrado o menino, ao lado de seu marido e da mãe.



Segundo o registro policial, o trio deu nomes falsos e fingiu ser visitante em uma escola particular, situada no Parque São Geraldo.



De acordo com relatos de testemunhas à PM, a criança, que mora com o pai, chorou muito naquele momento e dizia que não queria ir embora com a mãe.



Os colegas de sala do menino ficaram muito assustados com a situação, segundo relatos de funcionários da escola aos militares.



A direção da escola ligou para o pai do aluno e para a avó paterna, que tentaram entrar em contato com a mulher suspeita de sequestro, sem sucesso.



A avó materna da criança foi encontrada, mas, segundo a PM, não quis dar detalhes sobre o paradeiro de sua filha e seu neto.