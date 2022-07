'Exibindo nas Quebradas': projeto leva cinema às periferias de BH

"Picolé", do diretor esloveno Jan Vrhovnik, será exibido durante o projeto "Exibindo nas Quebradas" (foto: Jan Vrhovnik/Reprodução) O coletivo Coisa de Preto dará início a mais uma edição do projeto “Exibindo nas Quebradas - Circulação de Filmes”, realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e que levará cinema a regiões periféricas da capital mineira. O evento acontece nos dias 9, 10 e 17 de julho, respectivamente, na Barragem Santa Lúcia e nos bairros Glória e Vila Marçola.



Idealizado e produzido pelo coletivo como um desdobramento da Mostra Negritude em Pauta no Audiovisual, o projeto exibirá documentários, curtas e longas de diretoras e diretores negros que abordam diferentes realidades de moradores de comunidades.



Para a organização do projeto, “a mostra surge da necessidade de criar e consolidar na capital um espaço onde cineastas negras e negros, amadores e profissionais possam exibir suas produções e dialogar com os espectadores”.





A boa repercussão do "Exibindo nas Quebradas" incentivou o coletivo a levar a mesma experiência para as periferias, estendendo o diálogo para um público maior e fortalecendo o protagonismo negro em Belo Horizonte.





O Coletivo





O coletivo Coisa de Preto foi criado em 2017 com o intuito de abordar o cinema a partir de uma perspectiva afro-brasileira. Além da realização de projetos e mostras, desenvolve trabalhos autorais, como a web-série “Vendedora de Sonhos” , disponível no YouTube.





No segundo semestre de 2018, realizou a primeira edição da Mostra Negritude em Pauta no Audiovisual no Sesc Palladium, que lotou todas as sessões. O evento teve duração de três dias, exibiu dez curtas produzidos por cineastas negras e negros das cidades de Belo Horizonte, Contagem e Rio de Janeiro e contou com uma roda de conversa com a presença dos realizadores e de convidados.





Programação





9/7 (Sábado), a partir das 19h na Barragem Santa Lúcia

Deixa na régua · Emílio Domingos · Documentário

Enquanto Houver Voz · Cine Beco · Experimental

Óculos · Gil Amâncio · Experimental





10/7 (Domingo)

A Batalha do Passinho · Emílio Domingos · Documentário

Rachocracia · Artur Ranne · Ficção

I’m ok · Sandra Sawilza · Experimental

Mãe · Thiago Nascimento · Experimental





17/7 (Domingo)

Favela é moda · Emílio Domingos · Documentário

Picolé · Jan Vrhovnik · Ficção

Meu presente · Erica Lucas · Experimental

Brasil Intervenção · Bia Alvarenga · Experimental





Serviço





Datas: 09/7 (Barragem Santa Lúcia), 10/7 (Glória) e 17/7 (Vila Marçola)





Locais: Barragem Santa Lúcia (Av. Arthur Bernardes, 1590), Bairro Glória (R. Faustino Cardoso, 81) e Vila Marçola (Rua Dr. Alípio Goulart, 911)





Horário: a partir das 19h





Contatos: Labibe Araújo (31) 99837-1930/ Hérlen Romão (31) 99177-7452



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata