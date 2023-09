'Cavalo de pau' no PSB em Minas

709

Mário Assad com o vice-presidente Alckmin (foto: Flickr)

Causou desconforto na direção estadual do PSB a movimentação do presidente nacional Carlos Siqueira, que esteve em Belo Horizonte nesse sábado (16/9), para explicar ao presidente estadual do partido, Mário Assad, que o comando do PSB em Minas será entregue ao recém-filiado deputado estadual Noraldino Júnior (ex-PSC).Noraldino está na base de sustentação de Romeu Zema (Novo) na Assembleia. Nas eleições gerais de 2022, apoiou Zema ao governo, e, ao Senado, Cleitinho Azevedo (Republicanos).Integrantes da direção socialista reclamaram a Carlos Siqueira: "Filiação é uma coisa; presidência é outra. Até aqui somos Lula. Agora viraremos o quê?".Carlos Siqueira convidou Mário Assad a permanecer em outro cargo de direção, após informar-lhe que Noraldino vai presidir a legenda. Assad agradeceu a deferência.Deve ter se lembrado de Tancredo Neves, que ensinava àqueles que lhe cobravam certas nomeações: "Diz que eu lhe convidei, mas você não aceitou."