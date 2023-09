709

Deputado federal Luiz Fernando Farias (foto: Larissa Xavier/Agência Câmara)

O PSD em Minas está rachado, e os motivos são vários. Quem garante é o coordenador da bancada federal mineira, deputado federal Luiz Fernando Faria (PSD).



Em relação ao prefeito Fuad Noman (PSD) a bronca é uma só: “Ele entregou para o projeto do Romeu Zema quatro secretarias, inclusive a de governo. Não temos nada contra Marcelo Aro, mas quem deveria estar com esses espaços era o PSD”.



Não à toa, Luiz Fernando Faria anuncia: se na semana passada coube a Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Congresso Nacional, desagravar Gabriel Azevedo, nos próximos dias, será a vez de ele próprio passar pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Rachadinho