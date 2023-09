Listas de gênero para promoções no Judiciário

(foto: Ilustração)

Pela primeira vez na história do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), será votada proposta que estabelece paridade de gênero nas promoções por antiguidade e merecimento no Poder Judiciário. Mobilizadas em todo o país, 40 magistradas – sete delas de Minas – seguem nesta terça-feira (19/9) para Brasília, onde acompanham a deliberação do conselho, presidido pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber, de esmagadora maioria masculina: entre 15 conselheiros, três mulheres. As mulheres representam hoje, em todo o país, nas diferentes instâncias e ramos da Justiça, 38% da magistratura, segundo relatório “Participação Feminina na Magistratura”, de 2023, do CNJ. Em Minas Gerais, mulheres são 33% do Tribunal de Justiça; 9% da Justiça Militar; 33% da Justiça Eleitoral. Nos tribunais superiores – topo da carreira, onde estão as posições de maior poder – a presença feminina é ainda menor: apenas 23%.