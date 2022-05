Conheça Duda, a Miss Minas Gerais Kids

Duda é a representante de Minas Gerais no Miss Brasil Kids (foto: Ana Junqueira/Divulgação)



Duda tem apenas 4 anos de idade, mas já é exemplo de representatividade ao ganhar o Miss Minas Gerais Kids. Natural de Sabará, Duda esbanja simpatia com o cabelo black. Vencedora do concurso, realizado em abril, ela se prepara para o Miss Brasil Kids, que será decidido no 12 de outubro.



Duda tem apenas 4 anos de idade, mas já é exemplo de representatividade ao ganhar o Miss Minas Gerais Kids. Natural de Sabará, Duda esbanja simpatia com o cabelo black. Vencedora do concurso, realizado em abril, ela se prepara para o Miss Brasil Kids, que será decidido no 12 de outubro.

Adriana então pesquisou sobre o universo dos concursos de miss. Em princípio ficou em dúvida, mas mesmo assim, inscreveu Duda na disputa estadual.









Adriana conta as dificuldades que passou para que a filha se tornasse Miss Minas Gerias Kids (foto: Arquivo pessoal )



Ao longo da seleção, a menina passou por episódios em que o cabelo black não foi aceito, e tentam colocá-lo dentro do “padrão”. Adriana conta que, terminava de produzir a filha, mas ainda assim ouvia comentários do tipo ‘você não vai arrumar ela?’, ‘não vai prender o cabelo dela?’.

Mesmo tão pequena, Duda começou a assimilar as críticas preconceituosas e peida para mãe deixar o cabelo preso. No entanto, Adriana mostrou pra a pequena que mesmo não tendo o “cabelo caído”, ela poderia ser uma miss, uma princesa. E não deu outra. Duda não só foi selecionada, como venceu o Miss Minas Gerais Kids.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por %uD83D%uDC96Miss e influencer%uD83D%uDC96 (@dudacrespinha)



“Eu não posso deixar minha filha crescer achando que ela não pode estar no mundo da moda por ela não ser padrão. Eu falei: ela vai ser uma miss crespa. Hoje ela coloca a faixa e se transforma, ela se sente mesmo, se empodera, solta o cabelo e fala ‘meu cabelo é bonito’”, conta a mãe de Duda.

Mãe e filha se preparam para a etapa nacional e buscam parcerias e patrocínios para mostrar para as meninas de Minas e do Brasil que os padrões existem para serem quebrados e que todas as meninas são lindas como uma princesa.



*Estagiária sob supervisão.