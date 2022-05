Projeto em BH oferece bolsa e formação sobre eleições para jovens negros

Movimentação Juventude Negra Política promoverá projeto para engajar politicamente juventude de Belo Horizonte (foto: Mayara Laila/Movimentação Juventude Negra Política)

Entre os dias 25 de maio e 8 de junho, jovens negros de 16 a 29 anos poderão se inscrever para a terceira edição do Projeto Jovem Líder do Futuro, evento promovido pela Movimentação Juventude Negra Política em parceria com a Fundação Tide Setubal.





Serão selecionadas 25 pessoas das nove regionais de Belo Horizonte para participarem de uma formação que durará dois meses com 9 encontros que ocorrerão de forma presencial e virtual. Os selecionados ainda contarão com custeio para os encontros presenciais, além de uma bolsa de R$200 para cobrir as despesas com internet.





“A definição do futuro país passa, literalmente, pelas mãos da juventude negra e periférica. São esses a maioria no Brasil e são também essas pessoas que mais se beneficiam ao co-criar uma democracia composta por políticas e instituições de qualidade e que prezam pela multiplicação de oportunidades na vida desses cidadãos”, afirma João Saraiva, integrante da Movimentação e coordenador do projeto.





A terceira edição do Projeto Jovem Líder do Futuro se propõe a ser uma continuação do movimento que agitou a internet no começo do ano incentivando jovens a partir de 16 anos a emitirem seus títulos de eleitor. Neste ano, os encontros terão como objetivo ajudar na formação de jovens líderes conscientes sobre o poder de seus votos e sobre a importância da participação política, estimulando-os a votarem com responsabilidade e a incentivarem suas comunidades a fazerem o mesmo.





Ao todo, ocorrerão nove encontros e, desses, sete serão online e dois, presenciais. Temas como “Democracia na Prática”, “Comunicação de Causas” e “Diretrizes para Construção de Projetos de Comunicação de Causa para Incidência Política” serão pautas principais, mediadas por especialistas convidados.





A formação ainda contará com um Laboratório de Criação de Projetos, no qual os participantes poderão desenvolver uma campanha de comunicação de causa apartidária focada nas eleições. Para o processo de criação, haverá assistência da coordenação do Projeto Jovem Líder do Futuro, além de mentorias com integrantes da Movimentação Juventude Negra Política.





edital do Projeto pode ser conferido a partir das redes sociais da Juventude Negra Política e as inscrições podem ser feitas através de um formulário , também disponibilizado pela Movimentação. É necessário ter entre 16 e 29 anos, ser negro e residente de Belo Horizonte. Os resultados da seleção dos participantes também será anunciada através das redes no dia 30 de junho.