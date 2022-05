De que forma a violência patrimonial afeta vida das mulheres

A violência patrimonial é uma das formas de violência recorrentes contra mulheres, mas, muitas vezes, os casos não chegam a ser denunciados, pois suas características nem sempre são claras para as vítimas. Neste episódio do A violência patrimonial é uma das formas de violência recorrentes contra mulheres, mas, muitas vezes, os casos não chegam a ser denunciados, pois suas características nem sempre são claras para as vítimas. Neste episódio do podcast DiversEM , conversamos com a advogada e especialista em casos de agressão contra mulheres Maressa Miranda e também com a psicóloga Cláudia Natividade, que atende em seu consultório vítimas desse crime.









Em alguns casos, essa agressão é mais fácil de ser identificada, pois é explícita. Mas a agressão pode ocorrer também de formas sorrateiras, se escondendo entre argumentos de que faz parte do bem querer dentro de uma relação.





"Furto, roubo, dano [...] são crimes que a gente percebe muito facilmente como violência patrimonial. Agora, existe um outro lado dessa violência patrimonial, [...] como, por exemplo, quando o homem se nega a gastar o próprio dinheiro na família", explica a advogada Maressa Miranda.





O que é violência patrimonial?

Controlar o dinheiro

Deixar de pagar pensão

Destruir documentos pessoais

Privar de bens, valores ou recursos econômicos

Causar danos propositais a objetos da mulher





Podcast DiversEM discute os efeitos da violência patrimonial (foto: Soraia Piva/EM)

No entanto, Maressa alerta para um detalhe: a Lei Maria da Penha não é punitiva. Mas, com a denúncia, pode agir em conjunto com outras leis para tentar reaver os bens perdidos e condenar o agressor, entre outras medidas. Uma atitude importante para retomar a autoestima e a autonomia da vítima.





Aumento de casos durante a pandemia

A violência patrimonial aumentou consideravelmente durante a pandemia. Isso se explica pelo fato de casais e familiares precisarem estar em contato direto quase que por todo o tempo, o que potencializou conflitos que antes eram interrompidos pelo trabalho e outras rotinas fora de casa.





Além disso, a situação econômica do país piorou e o orçamento das famílias sofreu bastante. Uma pesquisa do site Glassdoor indica que o poder de compra do brasileiro diminuiu 5 vezes em comparação com o ano de 2005.





Vale lembrar que a violência patrimonial não acomete somente as mulheres dependentes financeiramente. Pelo contrário, ela pode ser a única com renda dentro da família e ainda ser vítima. "Muitas vezes os homens perdem seus empregos, as mulheres mantêm os seus empregos e eles ficam querendo controlar esse dinheiro", explica Maressa.





Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.





O mito do amor romantizado

A romantização na sociedade atual de como deve ser uma relação amorosa pode ser extremamente perigosa, principalmente para as mulheres.





A psicóloga Cláudia Natividade explica que essa visão idealizada começa com a pressão para que a mulher se case e avança para o conceito de que ela tenha de se doar pela família. Um caminho perigoso. E, caso a mulher perceba que está em uma situação desse tipo, o primeiro passo é não se culpar.