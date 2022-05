Nina Espaguete: PCB lança pré-candidata travesti à Câmara dos Deputados

Nina Espaguete é a pré-candidata a deputada federal mais jovem de Minas Gerais (foto: @espaguete/Instagram/Reprodução)

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) lançou a pré-candidatura de Nina Rosa Lía, mais conhecida como Nina Espaguete, à Câmara dos Deputados. Com 20 anos, ela é a pré-candidata mais jovem a deputada federal de Minas Gerais.





Estudante do curso de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pré-candidata é católica militante e luta pelas causas comunista, vegana e (trans)feminista. Em 2019, juntou-se à União da Juventude Comunista (UJC) no movimento secundarista, já tendo participado de debates importantes no meio acadêmico, como “Transfobia como obstáculo para a construção de uma Universidade Popular: casos no meio acadêmico”, organizado pelo Movimento por uma Universidade Popular (MUP) de Belo Horizonte.





A pré-candidatura de Nina Espaguete foi lançada juntamente com as de outras seis pessoas: Lívia Flor, Tuani Guimarães, Júlia Rocha, Daniel Cristiano, Amaury Alonso e Thomás Carrieri. Nas redes sociais, as divulgações começaram a ser feitas no início deste mês.

Para Bruna Benevides, diretora da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), a participação crescente de pessoas trans e travestis na política não é um fenômeno, mas a consolidação de um projeto político do movimento trans.





Um relatório da Antra mostra que, nas eleições de 2020, 30 pessoas trans saíram vitoriosas do pleito. Também naquele ano, o Brasil registrou um recorde de pessoas LGBTQIAP+ eleitas: 78 ao todo.





“Pessoas trans e travestis são muito aptas a ocupar espaços políticos, e não se limitam a uma pauta de diversidade focada em questões de gênero, como direitos LGBTQIAP+. A educação, a reforma agrária, o enfrentamento do racismo ambiental, os direitos humanos, entre outras pautas que são transversais também vêm sendo colocados na perspectiva dessas pessoas”, explica Bruna Benevides em entrevista à Agência Pública de Jornalismo Investigativo.