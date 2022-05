Políticos falam sobre a importância do Dia de Combate à LBGTFobia

No Dia Internacional Contra a Homofobia, lembrado em todo o mundo nesta terça-feira (17/5), políticos foram às redes sociais para discutir o preconceito e pedir respeito e igualdade.

No Twitter, o presidenciável Ciro Gomes (PDT) lembrou a importância da data. “O Dia Internacional de Combate à LGBTfobia é data importante para lembrar que respeitar a diversidade é garantir o direito de todos à liberdade, segurança e felicidade.”

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann afirmou que hoje é dia de reafirmar o combate ao preconceito.

“Defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ é questão civilizatória, uma sociedade só será avançada com a democracia plena e respeito a todos. Só com amor ao próximo venceremos a barbárie”, escreveu a deputada.

Defender o direito à dignidade da pessoa humana é um dever civilizatório de todas as pessoas éticas e justas. A causa LGBTQIA+ é de todos nós, inclusive dos heterossexuais: devemos todos lutar por uma sociedade com mais justiça e sem preconceitos odiosos! #17McontraLGBTIfobia pic.twitter.com/NCb8MWwtZ9 %u2014 Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 17, 2022

Quem também se manifestou foi o senador Fabiano Contarato (PT-ES), o primeiro homem homossexual a se tornar senador do Brasil. Para ele, defender o direito à dignidade da pessoa humana é um dever civilizatório de todas as pessoas éticas e justas.“A causa LGBTQIA é de todos nós, inclusive dos heterossexuais: devemos todos lutar por uma sociedade com mais justiça e sem preconceitos odiosos.”