Roberto Bete compartilhou nas redes sociais todo o processo da gravidez e nascimento de seu primeiro filho com Erika Fernandes (foto: Instagram/Reprodução)



Modelo e ex-participante do reality da Netflix “O Crush Perfeito”, o homem trans Roberto Bete deu à luz ao seu primeiro filho com Erika Fernandes, uma mulher trans. Noah nasceu no dia 10 de maio, e toda a gravidez foi compartilhada pelas redes sociais.





A ideia da gestação veio de Erika, e Roberto foi relutante no princípio, uma vez que queria ser pai, mas não gestar um filho. Juntos descontruíram a ideia de que um homem trans não poderia engravidar. Todo o pré-natal foi feito pela rede do Sistema Único de Saúde (SUS), e o parto ocorreu na Associação Amparo Maternal, em São Paulo.



Roberto comentou as mudanças que a gravidez trouxe ao seu corpo. “Momento em que peguei e vi pela primeira vez esse ser que até então eu não tinha noção da imensidão do impacto e transformação que ele iria fazer em mim. Desse momento pra frente eu não fui mais o mesmo, meu corpo ainda vibra de dentro pra fora”, escreveu Roberto no Instagram. “Desse momento até então a vontade de viver lateja dentro de mim como nunca antes havia acontecido em tamanha proporção. Eu quero muito viver, eu quero muito estar vivo e agora e por ele”, completa.

Quebrando padrões

Em abril deste ano, Roberto ganhou visibilidade nas redes sociais ao realizar um ensaio fotográfico ostentando o barrigão da gravidez já avançada. O modelo aparece de cueca branca e coroa de flores na cabeça, retratado sob o “olhar poético e militante” de Vivi Bacco.