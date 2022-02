Como a literatura infantil feminista quer mudar a próxima geração

Histórias que abordam o empoderamento das mulheres têm se destacado em forma de livro infantil para mudar o que antes era considerado normal, como as delimitações do que seria adequado para cada gênero. Hoje, a defesa da igualdade sem limitações na literatura cumpre o papel de apresentar às próximas gerações uma proposta de mais respeito.Neste segundo episódio do podcast DiversEM , conversamos com a escritora e ilustradora Thais Linhares, autora de "Princesas em greve". A obra da carioca, um de seus maiores sucessos, faz parte de um acervo nacional de livros infanto-juvenis feministas que se propõem a formar uma próxima geração mais consciente.