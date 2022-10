Duda Crespinha vence Baby Miss Kids e representará o Brasil na Colômbia

Por Cler Santos





Duda venceu o concurso nacional Miss Kids na categoria Baby, e representará o Brasil na Colômbia (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

A mineira Duda Crespinha, de 4 anos, venceu nessa quarta-feira (12/10) o concurso nacional Miss Kids na categoria Baby. Ela vai representar o Brasil no concurso internacional Miss Universo, em 2024, na Colômbia. Pela vitória no concurso, Duda foi eleita cidadã honorária de Sabará (MG), onde nasceu, por unanimidade dos votos.

O diploma de honra ao mérito foi proposto pelo vereador Sidinho da ONG (PV), que justificou que "Duda é um exemplo de empoderamento e representatividade''.

A mãe da miss, Adriana Sousa, disse ao Estado de Minas que está muito orgulhosa da filha, e entende que essa vitória não é só para ela, mas para todas as meninas pretas. "O título vai além da beleza, é um grito de aceitação e auto confiança. Ela mostra que as meninas podem ser o que elas quiserem".

Para Sousa, é nítido que Duda conquistou algo grande com pouquíssima idade. “Agora, com esse título, ela irá levar a beleza negra a nível internacional. Não tem preço. Todas as outras ‘Dudas’ venceram”.

A mãe explica ainda que ver a filha como cidadã honorária é uma vitória para ela também, como mulher negra que quando criança, não se via como símbolo de beleza. “Ela mostrou para mim também que as meninas que não tiveram oportunidade de entender a beleza hoje em dia podem tudo”.

Preparativos

A notícia da participação no concurso internacional chegou ontem, mas os preparativos já começaram. A mãe explica ainda que a viagem terá muitos custos, e que está aberta a qualquer tipo de ajuda.

Os custos envolvem passagens, vestidos, fotos, trajes típicos e estadia. Neste concurso, ela também terá que apresentar um talento, e a mãe está confiante que ela sairá bem.

Destaque em livro

Por ter vencido o Miss Minas Gerais Kids no ano passado, a mini-sabarense será um dos destaques no livro Gente Bonita, escrito por Tyrone Azevedo. O livro busca ressaltar que a maior beleza é a interior, “que traz como brilhantismo o passaporte para o sucesso”.

A previsão é de que o livro seja lançado na Galeria do Faustão, na Band São Paulo, emissora onde o autor é apresentador.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen