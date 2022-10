Programa de estágios seleciona estudantes negros para multinacional

Empodera, plataforma pioneira na construção de negócios inclusivos e preparação de carreira, está recrutando 20 estudantes negros para o Programa de Estágio da indústria BAT Brasil, empresa global, presente em 180 países e com mais de 50 mil colaboradores ao redor do mundo.

Com vagas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Uberlândia (MG) em modelo híbrido e presencial, o objetivo do programa é promover a seleção de candidatos diversos em grandes empresas. Como pré-requisito, os candidatos precisam ter conhecimento em Inglês e familiaridade com o Pacote Office.