Aquilombar convida para um encontro com as raízes negras na Serra do Cipó

Coletivo Cultural Angola de Ouro organiza o "Aquilombar - Encontro de cultura preta na Serra do Cipó" (foto: Divulgação)



Nascido da necessidade de reascender o pertencimento preto dentro de cada um, o evento “Aquilombar - Encontro de cultura preta na Serra do Cipó”, acontece de quinta (3/11) a domingo (6/11). O evento organizado pelo Coletivo Cultural Angola de Ouro contará com a presença dos mestres de capoeira, como Nego Bispo, Mestre Marrom, Mestre Claudio Nascimento, entre outros vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.



O encontro contará com oficinas de capoeira Angola, samba rural, samba de senzala, candombe, coco de roda, dança afro, forró e roda de conversa dentro do quilombo. Os ingressos variam de R$100 a R$150 e incluem hospedagem e transporte para o local do evento. Também serão ofertadas cinco vagas sociais para pessoas pretas para cinco grupos de capoeira de Belo Horizonte.





“A importância desse encontro é ser uma ferramenta para a gente retornar à nossa África interna, com nossos ancestrais, com nossas raízes. É importante para que a gente se reconheça e para que a gente se torne forte mais uma vez, porque quando a gente se separa a gente se enfraquece, e tem sido assim desde o começo da colonização”, afirma Imani.









Mulheres são um ponto central do Coletivo Cultural Angola de Ouro (foto: Divulgação)



Para além de criar um espaço para pessoas pretas serem acolhidas e protagonizarem as atividades, o evento “Aquilombar” também é um encontro beneficente, para levantar recursos para a iniciação de Imani no candomblé.

Imani é filho do Mestre João Angoleiro, que junto à Mestra Lena criou a “Associação cultural Eu Sou Angoleiro”. Imani é fundador do “Coletivo Cultural Angola de Rua”, que busca dar protagonismo para as mulheres na capoeira, uma área predominantemente ocupada por homens. “A gente sempre trata isso como pauta, a nossa ideologia, nossa forma de construir é pensando na coletividade, nas mães, incluir as mães dentro do processo”, afirma Imani.





Serviço





“Aquilombar - Encontro de cultura preta na Serra do Cipó”

Data: de 03 a 06 de novembro

Local: Serra do Cipó

Mais informações: Instagram

Contato: (31) 99743-3149