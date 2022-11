Injúria racial: homem é acusado de ladrão ao sair de supermercado em Betim

Rodrigo Alves de Carvalho sofreu injúria racial e registrou Boletim de ocorrência. Em vídeo, ele defende luta por direitos (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O servidor públido da Prefeitura de Betim Rodrigo Alves de Carvalho, de 39 anos, negro, acusa funcionários de um supermercado da cidade da Grande BH de injúria racial. Por volta das 17h dessa segunda-feira (07/11), três empregados do estabelecimento o acusaram de ladrão, por supostamente ser parecido com outra pessoa que aparece nas câmeras cometendo furto.









Rodrigo se manteve calmo, mostrou o que tinha na mochila, comprovando inocência aos funcionários. A Polícia Militar foi ao local e verificou as filmagens feitas pelo supermercado.





Após conversa em particular com a PM, o Supermercado ABC desistiu de registrar Boletim de Ocorrência. No entanto, Rodrigo fez questão de fazer o registro de injúria racial.





Consciência da negritude





Em vídeo publicado nesta terça (08/11) no Instagram, Rodrigo mostra sua indignação e convoca todos negros a ativarem seus direitos.





"Sou negro, graças a Deus. Mas passei ontem por mais um constrangimento, uma situação muito triste para nossa luta negra neste país, de desigualdades brutais. Devido à cor da minha pele e vestimentas simples, fui chamado de ladrão", começa a vítima em seu desabafo.





Em seu discurso, Rodrigo deixa evidente a falta de critério para acusação de um crime. "Quantas pessoas não são parecidas? Quantos negros não se parecem uns com outros? e por isso quantos inocentes vão parar numa delegacia, vão cumprir pena porque parece com outro?", questiona.

"Somos negros, somos honestos, somos trabalhadores. A justiça não é feita para branco, feita para preto. É feita para todos. Não vamos deixar os nossos direitos passarem batido. Com fé em Deus, a luta negra, a luta pela igualdade vai chegar à vitória" afirma Rodrigo.





O homem finaliza sua fala com um aviso direcionado a todos os negros:

"Faço alerta para todos os companheiros negros, de todas comunidades se precaverem ao entrar em supermercado e padaria. E, principalmente, nunca deixar passarem seus direitos".