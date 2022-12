Nova bandeira LGBT inclui cores trans, intersexo e da luta antirracista

Nova bandeira LGBTQIA inclui cores da bandeira trans, intersexo e do movimento negro (foto: Reprodução/Instagram)

A nova versão da tradicional bandeira com as cores do arco-íris foi lanaçada na 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Copacabana. O símbolo passa a incluir as cores trans, intersexo e da luta antirracista.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cláudio Nascimento (@claudio.nascimento)

A atualização do tradicional símbolo do arco-íris foi feita depois de quatro anos de discussão e representa a pluralidade e diversidade de todos os que compõem a comunidade LGBTQIA .

Avanços da representatividade

A bandeira do movimento LGBT foi originalmente proposta por Gilbert Baker para o Dia de Liberdade Gay de São Francisco de 1978.

A primeira versão contava com oito cores: rosa representando a sexualidade, vermelho a vida, laranja a cura, amarelo a luz do sol, verde a natureza, turquesa a magia e a arte, azul a harmonia e a serenidade e violeta o espírito humano. Posteriormente foram retirados o rosa e o anil, se tornando a versão mais conhecida.





Em 2018, a bandeira ganhou sua primeira grande atualização. O designer Daniel Quasar, natural de Portland, nos Estados Unidos, incluiu as cores do movimento trans e da luta pela igualdade racial.

As cores foram incluídas na lateral esquerda em formato de flechas, simbolizando o progresso. Essa versão caiu nas graças do movimento LGBTQIA , aparecendo em diversos eventos de orgulho pelo mundo.





Em 2021, a designer ítalo-britânica Valentino Vecchietti incluiu o símbolo do orgulho intersexo, por ser a classificação com a qual se identifica.

O símbolo foi originalmente criado em 2013 por Morgan Carpenter, da Intersex Human Rights Australia, e é formado por um círculo púrpura sobre um fundo amarelo.

Versão alternativa

A bandeira LGBTQIA é alvo de discussões nos últimos meses devido à proibição na Copa do Mundo do Catar, país que criminaliza a homossexualidade.

Mesmo depois de afirmações da Fifa de que os torcedores poderiam levar a bandeira para os estádios, oficiais do Catar proibiram o símbolo em todo o território.



Em resposta à proibição, a Pantone, principal marca de cores do mundo, lançou uma bandeira branca, com linhas demarcando as faixas com os códigos correspondentes às cores originais da bandeira LGBTQIA.