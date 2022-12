'Papai, eu quero mamar': avó adapta canções para neto com dois pais

Francisco foi adotado em fevereiro de 2022 e conquistou toda a família (foto: Reprodução/ Instagram )

Quem nunca dormiu ao som das clássicas cantigas de ninar? A avó do pequeno Francisco decidiu fazer o pequeno cair no sono com essas músicas. Mas, como ele tem dois pais, ela resolveu adaptar. “Mamãe foi para a roça, e papai foi trabalhar” virou “papai foi para roça, e papai foi trabalhar”.

“Mamãe, eu quero mamar” se tornou “papai, eu quero mamar”. Ao perceber a adaptação, Alan, um dos pais de Francisco, resolver registrar o momento e compartilhá-lo nas redes sociais. Junto com o marido, Patrick, ele alimenta o perfil @2paisdefrancisco. Na legenda, Alan homenageou a mãe e a agradeceu pelo cuidado com o neto.

“Isso pode parecer banal para alguns, mas significa muito para a gente e principalmente para o Francisco, que tem dois pais. Essa atitude dela é muito sobre entender o quão importante isso significa para mim e para seu neto”, disse na legenda da publicação.

Moradores do Rio de Janeiro, Patrick e Alan adotaram o pequeno Francisco em fevereiro de 2022 e fizeram um registro da chegada do novo membro da família, surpreendendo pais, tios e primos. “Todos sabiam que estávamos na fila de adoção, mas não sabiam que ele havia chegado”, conta Patrick.

A recepção foi calorosa, e, por isso, não foi nenhuma novidade quando a avó resolveu adaptar as músicas. “Ela ama o Francisco e vem a nossa casa às vezes pra ficar com ele e nos ajudar também. Não foi muita surpresa pq vindo dela a gente espera, porque ela é uma mãezona e uma ‘vozona’ também”, afirma.

Sucesso

A avó não tem rede social, mas sabe que seu vídeo com o neto fez sucesso. Isso porque o material viralizou, e muita gente chegou ao perfil do casal, em que eles compartilham momentos da paternidade. "Não éramos criadores de conteúdo antes da adoção! Tudo começou com o primeiro vídeo que ganhamos alguns seguidores e agora com esse vídeo tem chegado mais pessoas na nossa página, conhecendo nossa história”, aponta Patrick.

Para eles, o novo momento é completamente diferente do que já viveram. “Além de pais, que viramos do dia para noite, também viramos do dia para noite criadores de conteúdo, e ambas as experiências estão sendo muito legais e também desafiadoras. O maior desafio de ser pai é criar um ser humano forte e de caráter. Ainda não estamos tão nessa fase, mas esse é nosso principal objetivo”, revela.

Por causa do processo de adoção, Patrick e Alan não mostram o rosto de Francisco, mas isso vai mudar. “Assim que finalizar o processo, iremos passar a mostrar, sim”, diz.