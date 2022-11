'De 0 a 100': Garota ganha autoconfiança em loja de roupa

"Observe a autoconfiança dela indo de 0 a 100", escreveu a vendedora na legenda (foto: Reprodução Redes Sociais )

A vendedora elogiava a figura da garota quando ela saia do provador. "Essa é a Casey. Ela é tão adorável e tem uma energia linda", disse a atendente da loja Juicy Body Goddess Boutique, uma loja de roupas plus size.





O vídeo foi postado no Tik Tok da loja e conta com mais de 1,7 milhões de curtidas. Já no Twitter, a gravação tem mais de 1,7 milhões de visualizações e 184,6 mil curtidas.

“Como uma Wardrobe Stylist, eu amo a forma que a atendente vibra pela cliente e dá dicas de estilo para ela se sentir bem”, comentou um perfil na publicação com o vídeo.

Outros comentários escolheram a melhor roupa da garota. O look favorito foi a saia xadrez com um top e um chapéu. "Okay, mas ninguém está falando sobre o vestido de boneca-fada e eu não sei porque??? Ela arrasou!", disse um usuário.





My heart can't take it pic.twitter.com/gcNSb9l5bM — Ma(hala) Preudhomme ' Plus Size Model (@hala_thehustler) November 22, 2022



Um vídeo que mostra a vendedora de uma loja ajudando uma garota de 18 anos a escolher roupas e a se sentir melhor com sua aparência viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (25/11). Inicialmente, a cliente parecia desconfortável e insegura. Com o decorrer do atendimento, ela vai se tornando mais confiante com seu corpo e confortável ao vestir os looks.