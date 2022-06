Parada do Orgulho LGBT+ recebe mais de 3 milhões de pessoas em São Paulo

Ver galeria . 21 Fotos Fotos da 26ª Parada do Orgulho LGBT , neste domingo (19), em São Paulo (foto: NELSON ALMEIDA / AFP )

A 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ movimentou São Paulo neste domingo (19/6), após dois anos sem encontro presencial em razão da pandemia da COVID-19.Os desfiles contaram com a presença de famosos, e o tema fortaleceu o compromisso e a luta da comunidade com a política. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) não compareceu.Neste ano, a Parada LGBT+ voltou às ruas da Avenida Paulista. O desfile começou por volta das 12h, quando o público caminhou rumo à Praça Roosevelt, no Centro da capital.O lema da celebração foi “Vote com orgulho - por uma política que representa”, reforçando o peso do exercício da democracia para a representatividade da causa.Segundo os responsáveis pela 26ª Parada do Orgulho LGBT+, cerca de 3,5 milhões de pessoas marcaram presença nas ruas paulistanas neste domingo (19).“Vamos lutar juntos por todas as pessoas e nos lembrar das nossas responsabilidades individuais e coletivas, como a eleição que vai decidir os nossos novos representantes políticos”, manifestou-se o perfil oficial da Parada nas redes sociais.Dezenove trios elétricos receberam artistas como Pabllo Vittar, Ludmilla, Pepita, Liniker, Majur, Tiago Abravanel e Luisa Sonza. A festa também contou com carros alegóricos da Prefeitura de São Paulo, patrocinadores e convidados.Além dos cantores, políticos como Guilherme Boulos, Isa Penna e Erica Malunguinho prestigiaram o evento.