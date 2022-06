Alana Fox é única mineira indicada em premiação LGBTQIA+: 'Motivação'

Alana está concorendo na categoria Revelação do Vale (foto: Reprodução Redes Sociais )





Haverá escolha popular e júri técnico para definir os vencedores em 30 categorias. Mais de 100 artistas foram indicados, sendo Alana a única mineira. Para participar da votação, basta entrar no site oficial da premiação

A cantora diz que está muito feliz com a indicação porque já conhecia a premiação e sabia da relevância na cena cultural LGBTQIA+. "Quando recebi a noticia, até pensei que poderia não ser verdade".





Indicada pela primeira vez a uma grande premiação, Alana se diz bastante motivada. "Para uma artista trans como eu, fora da bolha São Paulo e Rio de Janeiro, é mais difícil crescer no pop nacional. O prêmio, para mim, é uma certeza que eu posso continuar que vai dar certo".

A artista cobra maior presença de outras cidades nos holofotes. "Apesar de a cena pop de BH estar crescendo, todas as premiações são muito voltadas para SP ou RJ. Falta esse espaço".



Fox revelou ter recebido mensagens de outros artistas de BH a parabenizando pela indicação. "Eles se sentiram representados. É um passo para os olhos se voltarem para a gente".

“A Fantástica Fábrica de Biscoitagens”



O Prêmio Biscoito foi criado em 2021 pelo casal Nei Oliveira e Gus Passos. O nome é uma referência ao termo ‘dar biscoito’, que é dar palco para algo. Já “biscoitar” significa "dar atenção a algo".





Neste ano, o lema é “A Fantástica Fábrica de Biscoitagens”, referência ao filme “A Fantástica Fábrica de Chocolate'', estrelado por Johnny Depp e dirigido por Tim Burton.



“O tema cria ambiente icônico para o evento e se apropriando ainda mais do termo 'Biscoitar', uma forma despojada que o prêmio encontrou para pedir visibilidade ao trabalho das personalidades da comunidade”, explica a produção do evento.





“Toda a equipe que faz parte do projeto é LGBTQIA+ e isso representa muito sobre o quanto esse evento vai além de uma premiação, servindo também como uma reflexão muito importante sobre o espaço da comunidade neste mercado”.





Evento



Marcada para 26 de junho na Casa Natura Musical, em São Paulo, a cerimônia será transmitida para todo o Brasil no dia 28, quando haverá a celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA.



Além de performances musicais, “A Fantástica Fábrica de Chocolates” terá “batalha de bateção de cabelo”. O evento contará com a presença de 300 artistas e influenciadores da comunidade LGBTQIA, incluindo Alana.





Pela primeira vez, o prêmio será presencial e contará com um tapete vermelho. Honrando suas origens, Alana escolheu a marca belorizontina VTRZ, do designer de moda e artista plástico Vini Vetorazzi, para vesti-la para a premiação.



Com técnicas que vão do agressivo de jeans ao upcycling, o look da artista “traz referências dos anos 80 e cultura pop”, como descreve Vini.





Amizade do Pop









A arte do projeto foi feita com colaboração de Caio Romero. que já trabalhou com Pabllo Vittar, Karol Conka, Cleo e Pocah. Ao lado da mineira Lua Zanella e da nordestina Lindsey Drag, Alana Fox lançará, no dia 24 de junho, a música “Sapecar”. Segundo a artista, a canção é um pizero e "arrega a potência de conexões culturais de diferentes estados do Brasil".A arte do projeto foi feita com colaboração de Caio Romero. que já trabalhou com Pabllo Vittar, Karol Conka, Cleo e Pocah.





