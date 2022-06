Linn da Quebrada se torna consultora de diversidade da Ambev

A fabricante de bebidas Ambev anunciou a cantora Lina Pereira, mais conhecida como Linn da Quebrada, como a nova consultora de diversidade e inclusão (D&I) da empresa. Lina irá trabalhará na ampliação de práticas de inclusão e visibilidade de pessoas LGBTQIA com foco na comunidade trans e travesti.

A cantora colaborará no desenvolvimento de projetos internos e externos da Ambev e participará de encontros com os cerca de 130 funcionários trans para identificar as pprincipais queixas, experiências e conquistas. Lina também atuará na discussão de práticas de representatividade e inclusão junto aos demais profissionais e parceiros da companhia.