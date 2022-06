Meta pagará procedimentos de transição de gênero a funcionários

Empresa dona do Facebook e do Instagram oferece cobertura médica para transição de gênero (foto: Sharon McCutcheon)



A Meta, empresa proprietária do Facebook e Instagram, anunciou na última quarta-feira (01/06) o Suporte e Cobertura de Saúde Transgênera na Meta para a América Latina, que expandirá a cobertura do plano médico corporativo da empresa para cobrir serviços médicos para funcionários, e seus dependentes, em processo de transição de gênero. O suporte já está disponível nos escritórios do Brasil e do México e, em breve, chegará também à Argentina e na Colômbia.

Além disso, entre os dias 6 e 9 de junho o Pride@ Meta, grupo de afinidade voltado para a comunidade LGBTQIA, e a equipe de recrutamento de talentos estarão na Feira DiverS/A, que tem como objetivo conectar estudantes e profissionais da comunidade LGBTQIA a oportunidades de trabalho. No dia 16 de junho, durante a 20ª Feira Cultural da Diversidade da Parada LGBT serão oferecidos treinamentos gratuitos sobre anúncios no Instagram, Lojas do Instagram, WhatsApp Business e Reels, para que empreendedores possam alavancar estratégias de negócios e alcançar mais pessoas.





“Neste mês do Orgulho, estamos construindo uma série de iniciativas para celebrar a comunidade LGBTQIA em nossas plataformas e promover um ambiente diverso e inclusivo também dentro dos escritórios da Meta; para capacitar, com treinamentos gratuitos, pequenos empreendedores a prosperar nas nossas plataformas; e para apoiar criadores LGBTQIA e líderes de comunidades no avanço em direção ao acesso equitativo em tecnologias futuras”, anunciou a Meta.



*Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz.