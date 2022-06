Lua é uma artista travesti belo-horizontina que transita entre o POP e o rap, mas não tem medo de se aventurar por outros ritmos (foto: Caio Romero (@trevosow))

Abrindo o Mês do Orgulho LGBTQIA, a primeira sexta-feira de junho (03/06) marca o lançamento de "Lendária (A Maior)", da cantora e compositora belo-horizontina Lua Zanella. A faixa narra a trajetória de autoconfiança de Lua enquanto artista e travesti e fala sobre não aceitar ser colocada num lugar menor do que as outras pessoas por ser uma mulher trans.



Lua Zanella iniciou sua carreira em 2019, mesmo ano em que se descobriu uma mulher trans, e a música fez parte desse processo de autorreconhecimento. Seu primeiro lançamento foi a música “Popotchão”, e ano passado lançou seu primeiro EP, “Dama de Paus”, com participações de Paige, Della Vitti e In Morais. O disco aborda as vivências da artista, que canta sobre o corpo trans, a liberdade sexual, a força do folclore e a cidade de BH.

Influências musicais

Em sua trajetória Lua busca levar divertimento ao público, ao mesmo tempo que aborda discussões políticas acerca do corpo, da heteronormatividade, dentre outros assuntos. Seu ritmo principal é o pop com influências do rap, que exercita participando de batalhas de MC’s.









Há dois meses começou a frequentar a Batalha do 402, no Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, e foi campeã da primeira batalha que participou. “Ocupar esse espaço é muito foda, é muito forte, é muito potente, porque não tem outras trans batalhando em BH ou região. Então ocupar esse espaço e perceber que tô sendo acolhida nesse espaço é muito bonito, tem sido muito bom, eu descobri uma nova paixão”, conta Lua, que foi convidada para ser jurada de duas pré-seletivas pro duelo de MC’s nacional.

Como artista ainda quer se aventurar por outros ritmos e temáticas. Ainda esse mês vai lançar um piseiro em parceria com Alana Fox e em julho lançará um single com seu irmão explorando o funk.





“A música é um pilar na minha vida. Eu comecei tocando violino na igreja e eu comecei a me apaixonar por harmonia por arte por melodia. Aí eu entrei no Valores de Minas em 2013 e tive acesso ao canto de coral, e me apaixonei por cantar. A partir daí eu percebi que eu não conseguiria viver sem fazer arte, eu não conseguiria viver sem cantar”, afirma a artista.

Orgulho LGBTQIA





Sobre o Mês do Orgulho LGBTQIA, Lua fala da importância de colocar corpos que geralmente marginalizados em evidência, e mostrar que são como qualquer pessoa que não está incluída na sigla, que merecem os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.

“É só o mês virar que as empresas já colocam os logos de arco-íris, frases bem genéricas a respeito dos LGBTQIA+”, aponta Lua. “A gente sabe que as mulheres trans e as travestis tem pouca oportunidade no mercado de trabalho. Porque essas empresas não acolhem de uma forma verdadeira, dando oportunidade de trabalho? Colocar um abandeira numa página na rede social é muito fácil, mas a oportunidade de fato a gente não enxerga no restante do ano”, conclui.