Trans Preta é convidada para desfilar no São Paulo Fashion Week

Giovanna Heliodoro, a Trans Preta, irá desfilar na São Paulo Fashion Week pela grife LED no sábado (04/06) (foto: Instagram/Reprodução)



Com o tema "In-pactos", a São Paulo Fashion Week de 2022 contará com a participação de Giovanna Heliodoro, conhecida nas redes sociais como Trans Preta, no desfile da grife LED no próximo sábado (4/6).



A influencer destacou que a presença no evento de moda ajuda desestigmatizar as pessoas trans. "Aquele mesmo corpo que sempre esteve na margem da sociedade, como estatísticas de violência; agora sobe as passarelas pra entregar excelência, comemorou Giovanna no Instagram.









Giovanna é historiadora, negra e travesti natural de Belo Horizonte e ganhou visibilidade nas redes sociais durante a pandemia de COVID-19, em especial com seu canal no YouTube “Trans Preta”, espaço que debate temas sobre feminismo, racismo, LGBTQIA+ e se denomina “afrotransfeminista”. A reinvindicação é para que mulheres, pessoas negras e trans possam, no futuro, ter oportunidades iguais na sociedade. Em março deste ano, a comunicadora ganhou o Prêmio Micro Influenciadores Digitais como destaque na categoria LGBTQIA.

“O melhor de tudo é que esse discurso pode parecer ser sobre representatividade, mas não, estou falando sobre proporcionalidade. Não serei a única pessoa trans a fazer parte do SPFW ,mas uma de muitas outras corporeidades diversas que ocuparam espaço de protagonismo em meio uma indústria de moda que nunca pensou sobre nós”, segue a postagem no Instagram.





A São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda do Brasil e será realizada entre os dias 31 de maio e 4 de junho, e com a mudança de local do tradicional Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, para o Senac Lapa Faustolo e Komplexo Tempo, na Móoca.