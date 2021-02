O amor no patriarcado e a monogamia

Professora no Centro Universitário Una na área de Comunicação. Mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenadora de Marketing no Instituto Ânima. Promove discussões sobre política, feminismo e ética no Instagram @claraateixeira

O amor romântico e os relacionamentos nos moldes ocidentais dos últimos 5 mil anos foram fundamentais para o estabelecimento do patriarcado e do controle sistemático feminino.

Para viver em sociedade, temos que seguir normas e um verdadeiro manual de conduta. Esse sistema de controle passa pela regulação do nosso tempo, pensamentos e modos de viver. Com o amor e a sexualidade não seria diferente. Por mais que o amor possa parecer um sentimento natural do ser humano, a maneira como o vivenciamos está longe de ser livre.

De acordo com os nossossociais, a experiência afetiva e sexual aceita pela sociedade é heteronormativa e deve acontecer por meio de relacionamentos monogâmicos, preferencialmente, emé uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem apenas um parceiro durante a sua vida, ou durante aquela relação. Esse padrão na maneira de vivenciar o amor é difundido pela igreja e se apresenta na bíblia como a prática dos “filhos de Deus”.

Apesar de os textos bíblicos afirmarem que desde o princípio “Deus criou o homem e a mulher um para o outro, até que o pecado os corrompeu” (Gn 1:27; 2:21-25), muitos antropólogos e arqueólogos acreditam que não foi sempre que tivemos a monogamia como base para nos organizarmos em sociedade.

O período matriarcal e as antigas organizações sociais

O suíço Johann Bachofen foi o primeiro pesquisador a se referir, em 1861, à existência de sociedades matriarcais durante a pré-história. Os pesquisadores da chamada Era do Gelo (40.000 - 10.000 a.C.) descobriram uma grande quantidade de estátuas femininas representando deusas-mães que aparentavam ter uma relação direta com o matriarcado. O arqueólogo britânico Sir Arthur Evans, estudioso da civilização minóica, afirmou que essa se tratava de uma sociedade matriarcal que existiu na Grécia entre os séculos 27 e 11 a.C.

Apesar das sociedades matriarcais ainda serem contestadas, há diversos indícios e fontes arqueológicas de organizações sociais marcadas pela liderança feminina. Na maioria dos casos, as mães de uma comunidade considerada matriarcal eram tidas como semideusas. A força da natureza e da criação eram como “poderes divinos” atribuídos às mulheres. A noção de monogamia não existia e os filhos eram entendidos como presentes dos deuses para aquela comunidade e, portanto, responsabilidade de todos. Essas sociedades desconheciam a guerra e não apresentavam estruturas rígidas de poder.

De acordo com Mumford (1998), na chamada “agricultura incipiente”, a atividade agrícola era função feminina, pois possuía estreita ligação com a gestação. Aos homens, cabia o papel de caçador. Desse modo, as mulheres se tornaram responsáveis não só pelo manejo da terra, mas também por suprir as necessidades básicas dos membros do grupo, como a alimentação. Essa função, concedeu à mulher um importante papel político.

Relações entre o capitalismo e a monogamia

Em seu livro “A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas”, Lewis Mumford explica que o status dos papéis sociais masculinos e femininos mudam com a domesticação dos animais e o desenvolvimento da chamada “agricultura intensiva”. O aumento na produção passa a gerar capital excedente e, com isso, a presença do homem na comunidade se torna necessária: é preciso vigiar e proteger o grupo de saques.

A domesticação dos animais também demonstrou que a reprodução dependia da presença dos machos. Paralelamente a isso, cria-se a noção de propriedade privada e herança. Assim, o sistema patriarcal se instala com a dominação masculina sobre a procriação. A revolução industrial e a consolidação do capitalismo reforçam e são reforçados por essa estrutura.

Em sociedades capitalistas patriarcais, a condição da mulher é de propriedade e a dos filhos é de mão de obra. A dominação masculina começa no controle da atividade sexual feminina pela monogamia e chega a um modelo opressivo de submissão em diversos aspectos. A divisão das funções sociais dos homens e das mulheres são radicalizadas com o sexismo tornando-se um poderoso sistema de controle comportamental para ambos.

Durante o século XIII era socialmente aceitável que mulheres fossem atacadas e estupradas por grupos de homens caso saíssem na rua durante a noite. A violência contra a mulher e o controle feminino tornaram-se parte das normas sociais. Ao mesmo tempo, os casamentos eram vistos como negócios e arranjados a partir de interesses econômicos e políticos. Mas foi no século XX que o capitalismo criou um mecanismo rebuscado para controle das emoções femininas: o amor romântico.

O amor romântico e o controle feminino

Para a psicanalista Regina navarro Lins, a forma como amamos é construída socialmente. Em seu livro “Novas formas de amar”, ela define o ideal do amor romântico como aquela situação em que a pessoa amada é idealizada e o relacionamento surge para completar e salvar os indivíduos.

Desde o século XX, o amor romântico faz parte da cultura ocidental e é reforçado pelos contos de fadas, cinema, novelas, músicas, teatro e pela publicidade. Nesse tipo de vivência do amor, há um corte no contato com a realidade e uma projeção no outro de tudo o que gostaríamos que ele fosse, com o objetivo de suprir as nossas necessidades afetivas e emocionais. Além disso, é criada uma situação de dependência emocional automaticamente. Pois, a nossa felicidade está nas mãos do outro.

O ideal do amor romântico interfere diretamente na nossa forma de amar e de se relacionar. Ele reforça a monogamia como norma de relacionamento, diga-se de passagem, a ser cumprida apenas pelas mulheres. Pois, de forma geral e apesar de tudo, sempre foi aceito que homens tivessem relações extraconjugais na nossa sociedade.

Amor e liberdade

Dentro da dinâmica da heteronormatividade, o ideal do amor romântico entrega ao homem o controle sobre nossas emoções e se torna uma fonte de frustração. É exatamente por isso que o movimento feminista, ao combater o sexismo, questiona também as normas sociais para os relacionamentos afetivos e sexuais. Somente a partir daí, torna-se possível criar outros arranjos afetivos e relacionais que podem passar pela homoafetividade e pela não monogamia. Entretanto, é importante frisar que não há receita para os novos tempos.

Estamos a inventar uma nova sociedade, livre do sexismo e da dominação patriarcal. Nessa sociedade, o capitalismo também precisa ser duramente questionado, pois já entendemos que vivemos opressões que vão além das de gênero. Nessa nova sociedade, o amor romântico precisa abrir espaço para relacionamentos com envolvimento e autonomia.

Muito mais do que buscar se completar no outro, o feminismo propõe a criação de uma consciência onde o amor que compartilhamos é aquele que transborda do amor-próprio que cultivamos.