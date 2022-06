Sesc Digital exibe o 7° Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+

Jumbo é um dos filmes exibidos pelo Sesc Digital no VII Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+ (foto: Jumbo/Divulgação)

No mês em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Sesc Digital abre a sétima edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIA . Entre os dias 9 e 15 de junho, um acervo de 27 filmes, sendo dez longas e 17 curtas-metragens, ficará em exibição de forma gratuita e online pela própria plataforma do Sesc Digital. O festival conta com produções de 19 países, com diversos idiomas e legendas em português.



Dentre as temáticas abordadas estão a luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ , a descoberta da própria identidade, a LGBTfobia, o amor entre pessoas idosas LGBTQIA+, a luta contra convencionalismos sociais e culturais e o impacto da pandemia da COVID-19.





O festival também conta com o apoio do Festival Curta Brasília e da UNAIDS e tem as empresas Estudio Sarau e Atelier como Media Partners. O Festival Internacional de Cinema LGBTQIA é coordenado pelas Embaixadas da Bélgica, da Dinamarca, de Luxemburgo, do Reino Unido e da Suécia e produzido pelas embaixadas da África do Sul, da Alemanha, da Austrália, da Áustria, do Canadá, do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, da Eslovênia, da França, da Finlândia, da Irlanda, da Itália, dos Países Baixos, de Portugal, e da Suíça, assim como pelo British Council, peloo Instituto Camões e pelo Wallonie – Bruxelles International no Brasil, em correalização com a Delegação da União Europeia no Brasil e o Sesc São Paulo.O festival também conta com o apoio do Festival Curta Brasília e da UNAIDS e tem as empresas Estudio Sarau e Atelier como Media Partners.





Programação





Alguns dos filmes só poderão ser conferidos em datas específicas, e dois deles terão exibição única. Os longas “120 Batidas por Minuto”, de Robin Campillo, e “Vivendo. Amando”, de Mette Aakerholm Gardell, ficarão disponíveis apenas entre os dias 9 e 10 de junho.

Premiado no Festival de Cannes, o primeiro conta a história de grupos ativistas pela conscientização sobre a AIDS. Já o segundo relata o amor entre idosos LGBTQIA+, quando três pessoas se mudam para a primeira residência sênior para pessoas HBTQ (sigla para a comunidade LGBT utilizada na Suécia).



“Eu Não Sou Um Número: Alejandra”, dirigido pelo coletivo The Transketeers, é um filme de estilo documental que conta a história marginalizada de cinco mulheres transgêneras e ficará disponível entre os dias 9 e 11 de junho.



Já “Jumbo”, filme premiado em cinco festivais internacionais, conta a história de uma faxineira de um parque de diversões que, em seus turnos noturnos, se encanta com uma nova atração; pode ser assistido apenas entre os dias 9 e 13 de junho.



Os filmes de sessão única estavam marcados para 9 e 10 de junho. “Naomi Campbel”, de Camila Donoso e Nicolas Videla, foi exibido nessa quinta-feira às 18h e conta a história de Yêmen, uma mulher transgênera que, em busca da cirurgia de redesignação de sexo, decide entrar em um programa de TV sobre cirurgia plástica e conhece uma imigrante que deseja ficar igual à modelo Naomi Campbell.

“Pequenos Gigantes”, de Keith Behrman, ficará em exibição hoje (10/6) até meia-noite e conta a história de dois garotos populares, melhores amigos de infância, que se envolvem em um incidente durante a festa de aniversário de um colega.

As demais produções ficarão disponíveis em todos os dias do Festival. Confira os títulos com as sinopses oficiais:



Shams · Pauline Beugnies · 2020 · Drama · 24 minutos · Bélgica

Eden, uma belga de 30 anos trabalha em um centro cultural a milhares de quilômetros de sua casa, na movimentada capital do Cairo. Ela tem um encontro emocionante com uma jovem, Shams. Um dia, Shams desaparece de repente. Com a ajuda de duas amigas egípcias, Eden começa uma luta contra seus próprios medos, negações e preconceitos para encontrar Shams.





Jules & Eu [Jules & ik] · Anne Ballon · 2021 · Documentário · 15 minutos · Bélgica

“Jules & ik” é sobre como uma mudança familiar pode ser louca, solitária e enormemente enriquecedora. O resultado é um documentário familiar intimista, filmado principalmente dentro de casa, intercalado com imagens antigas e com a voz de Roos.





Luz de presença · Diego Costa Amarante · 2021 · Biográfico · 19 minutos · Portugal

Numa noite chuvosa, um homem triste sai de casa para entregar uma carta. Pelo caminho, numa esquina, cruza com uma mulher que o avisa para ter atenção à estrada, o piso está escorregadio. Assim conheci Diana. Fragilizado por uma desilusão amorosa, Gonçalo cai da sua moto.





O teu nome É · Paulo Patricio · 2021 · Documentário · 24 minutos · Portugal

Um olhar sobre o assassinato de Gisberta Salce Junior, transexual, soropositiva, toxicodependente e desabrigada que foi violentamente torturada durante vários dias por um grupo de catorze adolescentes no Porto, em 2006; Com testemunhos de amigas transexuais de Gisberta, e entrevistas inéditas a dois dos envolvidos no caso; o filme aborda conceitos como memória, violência, condição social, discriminação e identidade de género.





Dominique · Tatiana Issa e Guto Barra · 2019 · Documentário · 15 minutos · Brasil

Conhecemos Dominique em uma ilha na foz do rio Amazonas. No caminho para visitar sua mãe, que criou sozinha três filhas transexuais, ela relembra os tempos de prostituição e brutalidade policial, tendo sobrevivido graças ao amor incondicional de sua mãe.





Soccer Boys · Carlos Guilherme Vogel · 2019 · Documentário · 14 minutos ·Brasil

Enquanto se preparam para disputar a Taça da Diversidade, os jogadores do Beescats Soccer Boys discutem questões importantes com relação à homossexualidade no futebol e a homofobia na sociedade contemporânea. O filme acompanha André e Douglas, dois jogadores do primeiro time de futebol gay do Rio de Janeiro, que expõem as mudanças em suas vidas a partir do momento em que ingressaram no time e refletem sobre como isso afeta o contexto mais amplo da discriminação sexual no Brasil.





Agora Você É Uma Mulher [Now you are a woman] · Alba Muñoz · 2019 · Documentário · 30 minutos · Espanha

Gerald Hayo é uma ativista lésbica do Quênia. Ela é uma sobrevivente de uma das práticas mais cruéis e violentas contra as mulheres LBQ: o estupro corretivo.





Sirley [Maledetta primavera] · Elisa Amoruso · 2020 · Drama · 94 minutos · Itália

Estamos no ano de 1989. Nina tem onze anos e uma família complicada. Seu pai e sua mãe sempre brigam, Lorenzo - seu irmão mais novo -, quando se irrita, torna-se perigoso.





Garoto Conhece garoto [Boy meets boy] · Daniel Sánchez López · 2021 · Drama · 75 minutos · Alemanha

O que começa como algo casual em uma pista de dança acaba se tornando uma aventura cheia de confidências e conversas pelas ruas de Berlim.





Primeiro dia [First day] · Julie Kalceff · 2017 · Drama · 18 minutos · Austrália

É o primeiro dia do ensino médio para Hannah. É também o primeiro dia em que ela usará o uniforme escolar feminino e usará o nome escolhido por ela, ao invés do nome masculino que recebeu no nascimento.





Telefone fixo [Landline]· Matt Houghton · 2018 · Drama · 12 minutos · Reino Unido

Há uma linha de apoio apenas para agricultores gays. Por meio de gravações autênticas e reconstituições, o filme oferece um vislumbre da questão dos gays britânicos que vivem em áreas rurais. Para os agricultores, é bastante difícil admitir sua orientação para si mesmos, ainda mais em ambientes não tão amigáveis aos gays.





Balada [Night out] · Amelia Hashemi · 2018 · Drama · 10 minutos · Reino Unido

Ser adolescente é difícil. Descobrir quem você quer ser é mais difícil ainda. Às vezes, uma noite pode mudar tudo.





Greta Gratos · Séverine Barde · 2019 · Documentário · 86 minutos · Suíça

Greta Gratos, nascida bruxa, transformada em fada, é uma diva: magnética, estranha e poética. Uma figura feminina interpretada por um homem, ela inevitavelmente cria confusão. Personagem fictício, encarnação da imaginação de seu criador, o ator Pierandré Boo, Greta é cantora, atriz, colunista e porta-voz de importantes causas.





Não Há Homens Gays no Zimbábue [No Gay Men in Zimbagwe] · Carl Collison · 2021 · Documentário · 15 minutos · África do Sul

Robert (nome fictício) é um homem gay do Zimbábue que fugiu para a África do Sul na esperança de fazer deste país. No entanto, o que ele encontrou foi abuso nas mãos de outros homens gays, homofobia de funcionários do Departamento de Assuntos Internos, bem como as dificuldades de navegar na pandemia de Covid-19 como trabalhador do sexo morando em um país estrangeiro. Neste curta-metragem de Carl Collison, Robert fala com franqueza sobre a fuga de sua terra natal, sua vida na África do Sul e suas esperanças para o futuro.





Covid-19 e Os Trabalhadores Sexuais Transgêneros da Cidade do Cabo [Covid-19 and Cape Town's Homeless Transgender Sex Workers] · Carl Collison · 2020 · Documentário · 11 minutos · África do Sul

Em várias áreas da Cidade do Cabo, África do Sul, trabalhadoras do sexo transgêneras e sem-teto estão vivendo debaixo de pontes, em campos abertos ou onde quer que encontrem um espaço para montar um lar. A pandemia de Covid-19 afetou significativamente a vida dessas mulheres. Neste filme, encomendado pelo Gala Queer Archive, elas falam sobre como a pandemia está afetando as suas vidas.





Simon e Eu [Simon & I] · Beverly Ditsie · 2001 · Documentário · 56 minutos · África do Sul

Simon e Eu é um retrato íntimo do ativista dos direitos gay Simon Nkoli, que morreu de Aids em 1998, e sua protegida Bev Ditsie.





As Lésbicas Libertam Todos [Lesbians Free Everyone – The Beijing Retrospective]· 55 minutos · África do Sul

Em 2020, durante o lockdown global, Ditsie se envolveu com alguns dos ativistas mais incríveis de todo o mundo, responsáveis pela Quarta Conferência Mundial da Mulher em Pequim de 1995, no intuito de celebrar o que será para sempre conhecido como a maior campanha de visibilidade lésbica bem-sucedida em sua história.





Consequências [Posledice] · Darko Stante · 2018 · Drama · 95 minutos · Eslovênia

Depois de ser enviado para um centro de detenção juvenil, Andrej, de 18 anos, tem que lutar por seu lugar dentro do grupo de detentos enquanto se aproxima de Zeljko, seu líder informal, e tenta manter seu segredo reprimido no escuro.





Tom da Finlandia [Tom of Finland] · Dome Karukoski · 2017 · Biopic · 117 minutos · Finlândia

Drama biográfico descrevendo a vida e a obra de Touko Valio Laaksonen, conhecido como Tom of Finland, um dos mais influentes e celebrados artistas da cultura gay do século 20. Touko Laaksonen, um condecorado oficial, volta para casa, após combater na Segunda Guerra Mundial. Em Helsinque do pós-guerra, há uma perseguição desenfreada aos homossexuais. Ele encontra refúgio em sua arte libertária, seus desenhos homoeróticos de homens musculosos e desinibidos. Sua obra se tornou o emblema de uma geração e acendeu a chama da revolução gay.





Namorando Amber [Dating Amber] · David Freyne · Comedia · 92 minutos · Irlanda

Eddie e Amber fingem namorar para impedir especulações sobre sua sexualidade.





Uma carta insone · Julia Dantas · Documentário · 25 minutos · Brasil

Curta-metragem produzido por uma parceria entre o UNAIDS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), como parte do curso Zero Discriminação e HIV/AIDS. O curta é um monólogo interpretado pela atriz e cantora trans Valéria Barcelos, que dramatiza um conto adaptado da escritora Júlia Dantas.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata