Lua Zanella lança clipe 'Iara' e canta o orgulho de ser mulher trans

A cantora e compositora Lua Zanella lança, nesta segunda-feira (28/06), o videoclipe da canção “Iara”, inspirado em personagens do folclore brasileiro. O lançamento comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA+.





PATRIARCADO Trap e pop marcam a sonoridade de “Iara”, cuja letra se baseia nas pautas políticas e sociais características do trabalho de Lua. “A canção é uma crítica ao patriarcado, uma celebração do corpo travesti”, diz ela.

Lua Zanella busca expressar sua própria vivência como mulher trans nas canções, mas, segundo ela, sem deixar de lado o objetivo principal da minha arte, que é divertir o público e fazê-lo dançar”. A produção do vídeo é assinada pela Almanaque, formada por Guilherme Jardim e Samuel Fávero, com efeitos visuais criados por Gabriel Cota. O projeto de Lua foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, por meio de edital da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo.

A artista belo-horizontina cresceu em Contagem e atualmente mora no Mofuce, ocupação urbana estudantil em BH ligada à Associação Casa do Estudante de Minas Gerais. Sua história com a música começou na igreja, tocando violino. Lua e o irmão, Vinícius de Morais, formaram o Duo InMorais e ficaram em segundo lugar no festival da canção promovido pela PUC Minas.

Em 2019, a cantora lançou sua primeira música, “Popotchão”, aliando-se à Almanaque de Guilherme Jardim e Samuel Fávero, que produzem trabalhos de artistas LGBTQIA .





CINEMA Formada em cinema e audiovisual, Lua diz que o curso foi fundamental para sua carreira. “A faculdade me ajudou muito no processo de entender a engrenagem para pôr minhas ideias em prática nos clipes”, conta. “O curso foi extremamente necessário para eu me lapidar enquanto artista.”

O nome artístico dela é homenagem à mãe, Rizza de Morais. “Quando eu tinha 13 anos, ela escreveu o soneto 'Lua', dizendo que seria o nome que daria à filha. Quando me assumi mulher, ela decidiu que esse seria o meu nome. E aceitei.”

Lançado em junho, o primeiro EP da cantora, “Dama de paus”, veio com seis faixas e participações de Paige (em “Rainha da Praça 7”), Della Vitti (“Nojentinha”) e In Morais (“Fora de casa”). Entre as influências da cantora estão Linn da Quebrada e Urias, artistas da comunidade LGBTQIA .

O som de Lua traz forte influência do rap e de seu subgênero, o trap. “Da adolescência à fase adulta, fui moldada pela excelência e excentricidade das divas pop – em especial, Lady Gaga”, afirma.

A cantora diz que artistas trans como ela têm de se desdobrar para conquistar espaço. “As portas de emprego são poucas e viver de arte não é fácil.” Lua fez vaquinhas para conseguir gravar os dois primeiros clipes, “Popotchão” e “Capeta”.

Porém, as dificuldades não se limitam ao aspecto financeiro. “Ter oportunidade de estar nos palcos, eventos e lives é um trabalho árduo. Leva tempo para as pessoas conhecerem e acreditarem no trabalho da gente.”





LIVES Mas Lua já pode comemorar vitórias. “São momentos extremamente marcantes as viagens para fazer shows, as vezes em que cantei nas paradas LGBTQIA . Tive a oportunidade de abrir lives em eventos grandes”, afirma, dizendo-se feliz por ser reconhecida no cenário pop de BH.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





“IARA”

l Clipe de Lua Zanella

l Lançamento nesta segunda-feira (28/06), às 18h, no canal da artista

no YouTube.













