Exposição 'Aqueles (In)visíveis'; retrata visibilidade LGBTQIA+ nos séculos

Obra da exposição "Aqueles (In)visíveis" (foto: Reprodução/ Casa Fiat)



Bordados, cores, figurinos, ornamentação e fotografia compõem a exposição virtual "Aqueles (In)visíveis", que está em cartaz até o dia 4 de julho no site da Casa Fiat de Cultura . Idealizada pelo artista Rodrigo Mogiz, a mostra aborda casais e pessoas LGBTQIA+, no final do século 19 e início do século 20, período em que a fotografia começou a se popularizar.

O trabalho de Mogiz, selecionado no Quarto Programa de Seleção da Piccola Galleria, busca contar histórias e mostrar a evolução da visibilidade de gênero e sexualidade ao longo da história. O evento faz parte da programação da 19ª Semana Nacional dos Museus.

No total, são 19 obras que têm intervensões por meio de versos que fazem uma ponte entre o passado e o presente, com histórias que destacam a visibilidade ou invisibilidade das identidades sexuais e de gênero.

Com curadoria de Marco Antônio Vieira, a mostra é resultado de uma pesquisa imagética iniciada por Rodrigo em 2018, ano em que o artista se interessou por fotografias antigas de casais e pessoas LGBTQIA+.

Autor da mostra, Rordigo Mogiz (foto: Reprodução/ Facebook Rodrigo Mogiz)

Segundo Mogiz, o título da exposição faz alusão justamente a esses anônimos retratados naquilo que pode ser considerado “um breve marco da visibilidade do afeto entre pessoas do mesmo sexo, assim como a identificação com gêneros opostos a que nasceram”.

“Foi um desdobramento do meu trabalho com bordado eu fazer uma transposição das imagens fotográficas antigas em preto e branco e meio apagadas pelo tempo trazendo cores, materialidade, levando elas para o tecido com ornamentos, numa associação com a pintura porque antes da fotografia os retratos eram feitos em pintura”, explicou o autor, em entrevista ao programa Noite Ilustrada, da rádio UFMG.

Exposição fica em cartaz até o dia 4 de julho (foto: Reprodução/ Instagram ateliê mogiz)

A Casa Fiat de Cultura abriga em seu espaço on-line a mostra e o público pode acompanhar as visitas virtuais, com mediação ao vivo, vídeo do artista e uma tour completa.





Lista de obras



Reinado Queer (2018)

A dama vermelha (2019)

Belas, recatadas e do lar (2019)

Le voyage dans la lune (2019)

Olhai os amores do campo (2019)

Les surréalistes (2019)

Senhor Azul ama Senhor Rosa (2019)

Senhora Rosa ama Senhor Azul (2019)

Black elegant couple (2020)

Chá em família (2020)

Azul (2021)

Cor-de-rosa (2021)

Elegante (2021)

Lua (2021)

Família (2021)

Natureza (2021)

Queer (2021)

Vermelha (2021)

Surrealistas (2021)





Programação paralela



Para ampliar as reflexões sobre a temática e as técnicas artísticas da mostra “Aqueles (In)visíveis”, a Casa Fiat de Cultura preparou uma série de eventos paralelos que complementam a programação.

Durante o período expositivo, também serão disponibilizadas visitas virtuais ao vivo, com mediação ao vivo do Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura. Para participar, é necessário fazer inscrição gratuita na Sympla. Haverá a atração na seguintes datas:



3 e 17 de junho, às 16h

19 de junho, às 10h

24 de junho, às 19h com tradução simultânea em Libras



Foi produzido, ainda, o Ateliê Aberto “Inspirações de Minas – Bordando Afetos em Fotografias”, que ensina como criar um bordado diretamente sobre uma fotografia, resgatando as tradições das bordadeiras de Minas Gerais e as memórias que essas fotografias evocam. O ateliê já está disponível no YouTube e no Instagram da Casa Fiat de Cultura.

Exposição virtual “Aqueles (In)visíveis” – Rodrigo Mogiz na Piccola

18 de maio a 4 de julho de 2021

Curadoria: Marco Antônio Vieira

Programação Virtual

Transmissão online – Ingressos pela Sympla

Agendamento de visitas virtuais para grupos no e-mail agendamento@fcagroup.com. Mediação online com inscrição pela Sympla

Mostra virtual está em cartaz na Casa Fiat de Cultura (foto: Divulgação/ Circuito Liberdade)

Galleria da Casa Fiat de Cultura