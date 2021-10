Álbum de cantora mineira promete fazer você dançar no verão

A segunda parte do 'Ponto de Fusão' está prevista para ser lançada entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem (foto: Reprodução/Alana Fox) O verão está chegando, mas o calor já pode ser sentido em Minas Gerais. Em homenagem a essa estação do ano, a cantora mineira Alana Fox lançou a primeira parte do álbum "Ponto de Fusão". O projeto foi dividido em duas fases que exploram sons brasileiros e a versatilidade da artista.





O primeiro EP leva o nome de "Ponto de Fusão 1" e foi lançado no dia 1º/10. Segundo Alana, esta primeira etapa "vem com canções de temas leves". "A segunda parte do álbum será um pouco mais experimental para mim", revela a cantora.





"Eu decidi dividir o álbum em duas partes quando percebi que poderia trabalhar por mais tempo as canções, e também, poder experimentar ritmos que eu nunca havia trabalhado antes", explica.





"Todas as faixas têm em sua estrutura alguma sonoridade marcante de ritmos brasileiros também", completa. A segunda parte do "Ponto de Fusão" está prevista para ser lançada entre dezembro e janeiro.





Parte 1 - o início da era "Ponto de Fusão"





O primeiro EP conta com cinco faixas e está disponível nas plataformas streaming. Para promover a primeira parte do trabalho, Alana lançou o videoclipe da música "Amor de Busão", canção que abre o projeto.





Segundo a cantora, a escolha da ordem da setlist não foi aleatória e o EP conta "uma história dividida em momentos".





"A ordem das faixas tem uma sequência. Tudo começa em "Amor de Busão", que traz o momento de quando se conhece o amor, aquela paixão ardente à primeira vista; "Doida Very Louca" já é o momento em que se vive o amor, loucamente e intensamente; "InflAmável" é o momento de sofrência e superação, onde o amor acaba, tudo foi uma grande decepção amorosa, e; por fim, "Saiba Disso", o momento de curtir o status de solteira, quando todas as decepções já foram superadas", explica.





Mas, para os apaixonados, Alana diz que a parte dois está cheia de canções para ouvir pensando "naquela pessoa especial". "No álbum, teremos outras músicas inéditas sobre paixão, além de faixas que trazem nas letras outros temas e mensagens", revelou.









As promoções da primeira fase da era estão a todo vapor! A cantora afirma que a faixa "Saiba Disso", que é uma parceria com Clara Tannure e Della Vitti, vai ter um videoclipe. Ao contrário da produção de "Amor de Busão", que remete aos anos 90, o projeto terá uma imagem mais "atual". "O spoiler que tenho para dar é que o clipe se passa em um bar, mas creio que ainda temos tempo de incluir algumas referências", conta.





A química do verão





Conceito é o que não falta neste projeto de Alana. O terceiro álbum da cantora começou a ser planejado com a intenção de ter músicas em clima de verão. Para amarrar essa ideia, nada melhor do que um nome que remete a muito calor.





"Ponto de Fusão é o nome dado ao processo químico de transformação de um sólido para líquido. O melhor exemplo disso é quando o gelo derrete. Mesmo vivendo em um país tropical, eu quis fazer uma alusão à transição das estações mais frias para as mais quentes", explicou a cantora.









Além disso, Alana revelou que estudou em um curso técnico em química por dois anos e que a inspiração para o projeto veio dessa parte de sua história.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.