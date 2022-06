Parada LGBT em Belo Horizonte voltará às ruas depois de dois anos

Parada LGBT em BH voltará a acontecer em 2022 (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press)





O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos/MG) anunciou no último sábado (11/6), a data da 23ª edição da Parada Oficial do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. A manifestação ocorrerá no dia 6 de novembro de 2022 por conta das preocupações da organização em relação à pandemia da COVID-19 e ainda não possui local e atrações confirmados.





A última edição anterior à pandemia ocorreu em julho de 2019, quando também bateu seu recorde de público. Com o tema “Não aos retrocessos! Revivendo Stonewall”, o Cellos/MG afirmou que cerca de 250 mil pessoas compareceram ao evento, superando a expectativa para aquele ano de 200 mil.









Preocupações sanitárias





As paradas LGBTQIA+ geralmente ocorrem entre os meses de junho e julho pela proximidade com a data da Rebelião de Stonewall, que também marca o Dia Internacional do Orgulho LGBT (28 de junho). Em Belo Horizonte, entretanto, a data marcada ficou para novembro por conta das preocupações em relação ao possível aumento dos índices de transmissão da COVID-19 e da gripe na capital mineira.





Azilton Viana, presidente do Cellos/MG, afirma que se reunirá esta semana com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para discutir as condições de realização da Parada LGBT na cidade. Segundo ele, o período atual ainda é propenso a infecções virais. “Pensamos em fazer no segundo semestre porque a Covid e a gripe são doenças que se intensificam no inverno por conta do clima seco”, afirma ele.





“Nós estamos bastante preocupados porque existem protocolos sanitários que ainda estão em vigor e isso pode interferir, então a gente está com muito cuidado. A maior expectativa é que tudo volte à normalidade”, complementa Azilton.





Expectativas





O presidente do Cellos/MG ainda afirma que, enquanto o formato do evento ainda não estiver definido com a PBH, não será possível confirmar as atrações e novidades para o público. Apesar disso, Gilberth Santos, suplente de Cultura do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, garante que a parada dará prioridade aos artistas locais.





“Temos o costume de valorizar a cena local e escolhemos não convidar artistas de renome nacional. A escolha será feita por um edital público, que ficará disponível entre julho e agosto, em que todos podem se inscrever e concorrer”, conta ele ao Portal BHAZ.





O local da 23ª edição da Parada Oficial do Orgulho LGBT de Belo Horizonte ainda está em negociação com a PBH e não foi confirmado, mas o Cellos/MG pretende fazer com que ela aconteça na Praça da Estação, local onde sempre foi realizada. Para Azilton, não há outro lugar que comporte o número de pessoas.