Dicas de como se tornar uma pessoa pior

Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais (foto: https://psiloveyou.xyz/how-to-date-a-workaholic-acb542d33ae3)

1º passo: comece, sistematicamente, a abandonar pessoas, coisas e lugares que você ama. Troque a vida por remuneração e reconhecimento social. Jornadas de trabalho extensas e exaustivas são o primeiro degrau para uma existência vazia e sem sentido. Sinta-se confiante! Você está no caminho certo.

2º passo: acredite na moral do trabalho, detestando todo e qualquer feriado. Sinta-se triste nos finais de semana, postando para todo mundo que você não gosta de ficar parado. Lute contra o excesso de feriados, pois atrapalham a produtividade . O segredo é misturar a vida pessoal e a vida profissional, acreditando firmemente que sua existência se resume ao que você faz para ganhar o pão de cada dia.

comece a distinguir as pessoas a partir dos seguintes critérios:ou, empregáveis ou emprestáveis, engajadas ou desengajadas, produtivas ou ociosas, deixando claro que você só se interessa por aquelas que podem lhe oferecer algum retorno. Se todo ser humano age por interesse, que mal existe em colocar somente o seu na frente de qualquer ética?

4º passo: essa ação está diretamente ligada ao passo anterior. Comece a usar siglas, geralmente norte-americanas, para descrever as coisas do mundo e as relações entre os sujeitos. Geralmente, almas pouco profundas (que são maioria no mundo) se empolgam com esse tipo de coisa e você terá a fama de ser alguém reciclado, aderente e resiliente, conceitos que usamos para materiais, mas, como você memos sabe, para atingir nosso objetivo não podemos diferenciar pessoas de coisas.

5º passo: selecione os seres humanos a partir daquilo que eles podem (ou devem) consumir. Nessas horas, vale observar a cor e as bandeiras do cartão de crédito. Muito cuidado nesse passo! Você deve fazer parte do grupo que prefere se deprimir em um carro de luxo do que ser feliz em uma bicicleta.

6º passo: Muito importante! Em hipótese alguma ouça alguma música do Belchior. Suas letras não são consumíveis e sua melodia é muito latino-americana. Quem escuta coisa desse tipo de canção acaba fazendo parte de algum curso universitário ligado às ciências humanas ou coisa do tipo. Lembre-se: nem de universidade precisamos, pois podemos nos formar pelo Youtube com alguns vídeos de trinta segundos.

7º Passo: Proclame a tecnologia como um bem em si mesmo. Esqueça o fato de que ela acelera a desigualdade e, como sempre na história, será usada para exterminar algum grupo minoritário. Estamos no melhor momento da humanidade, comprovado por nós mesmos. Se a Grécia clássica não tinha WhatsApp, TikTok ou inteligência artificial a culpa não é nossa.

8º Passo: Comece a frequentar palestras de autoajuda e a consumir livros de algum coaching que acabou de voltar de uma imersão de um mosteiro no vale do silício. Afinal, não importa o número de ansiolíticos ou antidepressivos que você toma por dia, é sempre possível colocar filtros de felicidade nas camadas da vida real.

9º passo: Leia menos poemas (ou os exclua de sua vida!) e se dedique, cada vez mais intensamente, ao paraíso das planilhas e gráficos. O que importa mesmo é verificar saldos, atingir metas e quantificar o mundo. Esse negócio de palavras e frases é coisa de gente derrotada. Deus, no sétimo dia, não descansou. O Todo Poderoso, na verdade, se dedicou a fazer um balanço de tudo que foi criado, com o propósito de expandir seu negócio para que ele não fosse comprado pela concorrência, essa gente diabólica.

10º Passo: Por último, mas não menos importante: compre um terno novo a cada mês. Mantenha o foco na internação! Acreditar que você será bem mais feliz quando sair da zona de conforto é um sinal de que você está prestes a bater sua meta: evoluir para óbito.