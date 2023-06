Pais inseguros criam filhos medrosos

1515

Seu filho conversa com você sobre medos? (foto: lolly.com.br/kinddy/como-identificar-o-medo-excessivo-nas-criancas/)

Ao contrário do que muitos pensam, ter coragem não significa ausência de medo, mas a habilidade de conviver com eles. Nos tornamos corajosos quando aprendemos a dialogar com nossos temores, chamá-los pelo nome e registrar sua presença em momentos importantes.

O medo não é bom professor, mas ótimo vigia. Sem ele, talvez não estivéssemos aqui. Ele foi fundamental na vida de nossos ancestrais e continua sendo em nosso dia a dia. Ao atravessar uma rua deserta, entrar em uma cachoeira, nos momentos que antecedem uma prova ou diante de uma decisão importante. Quem não tem medo é doido.

É por isso devemos falar sobre eles, contar sobre o que nos aflige. Nas escolas, nos espaços terapêuticos e nas famílias é preciso abrir espaço para falar sobre os medos, ação fundamental para a construção de uma vida menos sofrida. Toda criança e adolescente, ao encontrar um adulto capaz de suportar seus medos, conhece uma experiência de libertação.

Acontece que estamos falhando aí. Nossa rotina perversa, nosso interesse na carreira e nossos próprios medos estão nos distanciando desse lugar-adulto: ser suporte para os que chegam. Muitas vezes, nossa primeira ação é considerar como uma pequena bobagem. Não é! Um dos atos mais corajosos que alguém pode ter é se abrir em relação às suas inseguranças com alguém.

Não podemos negar que esse é um lugar difícil de ser ocupado, pois escutar os medos de alguém é lidar, sobretudo, com aquelas covardias que marcam nossa própria história. No entanto, cada um construirá seu próprio caminho e precisará, ao longo da vida, de companheiros “escuta-dores”.

Vale lembrar que medo não se trata com medicação. Essa tem sido uma ação recorrente, que parece eficaz em um primeiro momento, mas não passa de uma atitude de silenciamento. Calamos o outro e ainda confundimos esse sentimento com ansiedade, tristeza, frustração ou outros sentimentos. Questões de afeto se tratam com afetividade, não com medicamento.

Nossa disponibilidade para uma escuta sincera faz toda a diferença, apesar de nossa insegurança em conversar sobre os medos alheios. Isso acontece porque essa atitude ressalta nossa impotência diante das decisões e escolhas que cabem ao outro, geralmente alguém que nos foi confiado pelo destino, pelo acaso ou pela genética.

Como primeiro ímpeto, temos a mania de sempre culpar alguém pelo medo de nossos queridos, como se esse sentimento fosse algo impresso, de fora para dentro, no corpo daqueles que amamos. É importante lembrar que o medo opera na subjetividade e, na maioria das vezes, não é um dado objetivo que passeia pelos campos, ruas e ambientes físicos. Isso pode se tornar um grande problema, na medida em que misturamos dois afetos distintos e perigosos: insegurança e culpabilização. Não vá por esse caminho.

Se nossos filhos nunca nos procuraram para falar sobre seus projetos de vida, frustrações e medos tem algo de errado aí. A vida perdoará grande parte de nossas inseguranças como pais, mas nos cobrará caro por não termos a coragem de ouvir o medo de nossos filhos.