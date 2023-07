1565

Já notou que alguns banheiros exalam mau cheiro? Além do desconforto entre as pessoas que moram na casa, isso pode constranger você com as visitas. Por isso, aproveite este conteúdo para aprender alguns truques de como tirar mau cheiro do vaso sanitário.





Afinal de contas, pode ocorrer de você ter um banheiro decorado e funcional, mas que não esteja conseguindo resolver o excesso de cheiro de esgoto e do ralo. Assim, a sensação é negativa cada vez que você entra neste cômodo da casa.





Mantenha o banheiro limpo





Por ser uma área propícia para juntar fungos e bactérias, o banheiro precisa de uma atenção especial na limpeza . Desse modo, o ideal é limpá-lo diariamente e, uma vez por semana, fazer uma faxina mais completa.





Portanto, existem diversas marcas de desinfetantes no mercado. É só você escolher o aroma que mais lhe agrada. E, pronto, o seu banheiro ficará sempre limpinho.





Investigue as causas do mau cheiro





Se o cheiro forte do banheiro está lhe preocupando é bom investigar as causas do odor. Isso porque, muitas vezes, o problema pode estar ligado a uma questão estrutural.





Sendo assim, o mau odor pode estar relacionado ao vazamento de gases do sistema de esgoto. Mas também tem outras origens. Veja:

entupimentos;

sifões secos;

peças danificadas;

anel de vedação (entre o vaso e a tubulação do esgoto) rachado;

Portanto, se você já tentou algumas saídas para evitar o mau cheiro do vaso sanitário e não teve sucesso, pode ser preciso chamar um encanador para resolver o problema.





Confira receitas caseiras de como tirar mau cheiro de vaso sanitário





A seguir, você acompanha algumas receitas caseiras de como tirar mau cheiro de vaso sanitário e área do banho que são bastante eficientes. Pegue seu caderninho e anote:

Vinagre

Essa é bem fácil. Você só precisa despejar meia xícara de vinagre branco no vaso e depois lançar mais meia xícara de bicarbonato de sódio. Portanto, a mistura irá formar bolhas e subir. Mas depois é só esfregar bem com a escova apropriada e dar descarga.

Água oxigenada

Outra mistura interessante que elimina o mau cheiro e, ao mesmo tempo, limpa a peça, é a seguinte: use dois vidros de água oxigenada de 20 volumes com uma porção de bicarbonato de sódio e gotas de vinagre de maçã. Enfim, passe a mistura no vaso e, em seguida, limpe normalmente.

Cravo da Índia

Neste caso, você vai precisar de 5 cravos-da-Índia, bicarbonato de sódio e uma garrafa de vidro de 1 litro. Em primeiro lugar, coloque o bicarbonato dentro da garrafa, até a metade. Logo depois, insira o cravo e pingue algumas gotas de óleo essencial aromático da sua preferência. A partir daí, feche a garrafa com um tule e uma fita de cetim. Então, coloque a garrafa num cantinho do banheiro e perceba como o mau odor será eliminado.





Veja como eliminar o cheiro que vem do ralo





E quando o odor desagradável está vindo diretamente da tubulação do ralo? Aí então a dica é caprichar nos desinfetantes e usar uma receita caseira bem simples.

Primeiramente, você deve colocar 1 copo de vinagre branco e 1 copo de água em uma panela para ferver. Logo depois, coloque 5 colheres de bicarbonato no ralo do banheiro. Assim, pegue a mistura após a fervura e despeje no ralo. Finalmente, o encanamento ficará mais limpo e livre de cheiro forte.

Agora, se o problema é pontual, especialmente no vaso sanitário, invista em outras alternativas, como:

bloqueadores de odores;

velas perfumadas;

essências;

aromatizador de ambientes.

Em suma, é possível ter um banheiro sempre perfumado e confortável, com o uso de cheiro especial para vaso sanitário.