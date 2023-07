1565

Box do banheiro limpo Freepik



para tirar manchas de box e deixar o seu banho mais agradável. Sabe aquele box do banheiro manchado, com marcas de dedos e com pontos de mofo? Ele pode ficar com cara de novo se você fizer a limpeza periódica e correta. Sendo assim, fique atento às dicas deste artigoe deixar o seu banho mais agradável.





Lembrando que a área de fechamento de banho pode ser de vidro, acrílico, com acabamento colorido, espelhado ou outros materiais. No entanto, nenhum deles resiste à falta de limpeza. Nesse sentido, o ideal é que você faça uma limpeza mais caprichada a cada 15 dias e pratique alguns truques para deixar o item sempre bonito.





Por que o box do banheiro mancha tão facilmente?





Pode não parecer, mas o box de banheiro é um dos lugares mais usados da casa. Por conta disso, pode sujar com mais facilidade. Nesse sentido, shampoos, condicionadores, sabonetes e óleos corporais podem respingar na estrutura, deixando-a com manchas.

Além disso, o costume de tocar no vidro com as mãos engorduradas ou espirrar tinta de cabelo na hora da pintura caseira já são motivos suficientes para sujar o box de banheiro.





Por que devemos manter o box do banheiro sempre limpo?





Fazer a manutenção da limpeza do box de banheiro é importante para evitar o acúmulo de sujeira. Nesse sentido, o box sempre em dia facilita a limpeza e agiliza o dia da faxina.





o box limpo pode evitar a formação de larvas nos trilhos e os pontos de , que podem causar mal à saúde das pessoas e animais de estimação que vivem na casa. Mas, acima de tudo, mofo , que podem causar mal à saúde das pessoas e animais de estimação que vivem na casa.





Separe os materiais antes de iniciar a limpeza





O box de banheiro exige materiais de limpeza próprios, com isso é importante se atentar a alguns detalhes.





Não é recomendado, por exemplo, usar esponja de aço, a menos que ela esteja seca. Isso porque esfregar levemente a esponja seca no vidro, por exemplo, pode ajudar a remover a sujeira. No entanto, ela molhada pode causar riscos.





Além disso, prefira rodinhos ou panos de microfibra na hora de retirar o excesso de água, já que os tecidos que soltam fiapos deixarão a área com resíduos.





Outro dado interessante é que você pode separar produtos que já tem em casa, como bicarbonato de sódio, detergente, lustra-móveis e até amaciante para limpar o box do banheiro. Veja como na sequência.





Receitas infalíveis para limpar o box do banheiro





Com os materiais em casa, é hora de colocar a mão na massa. Sendo assim, repare nas receitas abaixo para deixar a sua área de fechamento de banho livre de manchas.





Água e sabão





Use apenas água e sabão neutro para remover a sujeira do box. Sendo assim, use uma esponja macia e faça movimentos circulares com a mistura de água e sabão. Mas lembre-se: essa dica vale apenas para sujeiras leves.





Vinagre





Nesta dica, você vai precisar de um copo de água morna, um copo de vinagre branco, uma colher de bicarbonato e uma colher de sabão em pó. Sendo assim, você deve utilizar a mistura para fazer a limpeza na superfície do box. É aconselhável deixar agir por 10 minutos e enxaguar.





Amaciante





Para deixar o box limpo, misture meia xícara de água morna com meia xícara de amaciante de roupas. Na sequência, pegue uma esponja macia e espalhe a solução na superfície, esfregando levemente. Então, deixe agir por alguns minutos e enxague, retirando o excesso de água com um rodinho.





Desinfecção com vinagre





Para deixar o seu banheiro desinfectado, prepare uma solução com uma colher de vinagre branco, 200 ml de álcool e 250 ml de água. Em seguida, pegue um pano e umedeça-o na solução, passando diretamente nas manchas. Por último, enxague.





Toque final após a limpeza





Depois de ensaboar e enxaguar, é bom finalizar a limpeza com um toque extra de cuidado para deixar o box de banheiro brilhante e mais resistente às manchas.

Primeiramente, seque bem para evitar aquelas indesejadas manchas de gotinhas de água. Você pode finalizar a limpeza com um limpa-vidros ou lustra-móveis com a superfície já seca.





Concluindo, é fácil tirar manchas do box do banheiro, mas acima de tudo é importante manter a limpeza periódica.