Seja no verão – devido às chuvas – ou no inverno – por causa dos ambientes fechados – o mofo se instala na nossa casa e pode provocar doenças. Além de prejudicar a aparência das paredes e danificar as roupas, o mofo é bastante resistente. Mas nem tudo está perdido. Por isso, conheça agora como tirar cheiro de mofo.





Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 60% das edificações têm que fazer reparos após as chuvas de verão. E entre esses reparos está o combate ao mofo e ao bolor. Portanto, tome os devidos cuidados para evitar esse problema.





Na verdade, o primeiro passo está antes da construção. Portanto, com uma boa impermeabilização se evita a infiltração e, por consequência, a umidade que provoca a formação do mofo. Mas se você adquiriu um imóvel usado ou está alugando, a alternativa é combater o mal com alguns truques caseiros.

O que causa o mofo?





Primeiramente, o mofo não é sinal de falta de higiene. Por mais que você limpe os cômodos, sempre há um espaço escondido da iluminação ou uma parede com infiltração.





Isso porque o mofo é um fungo. Ele é reproduzido e espalhado através de esporos que entram na nossa casa pelo ar, objetos ou animais de estimação.





Sendo assim, se esses esporos encontrarem paredes úmidas e ambientes fechados, eles se instalam facilmente. Na prática, quando a umidade do imóvel passa de 55% já é preocupante.





Quais doenças o mofo pode causar?





Crianças, idosos e gestantes são mais suscetíveis aos problemas de saúde ocasionados pelo mofo. Isso quer dizer que é preciso ter uma atenção especial.





Nesse sentido, o mofo é desencadeador de doenças respiratórias que podem minar o sistema de defesa do nosso organismo. Entre elas estão a asma, rinite, sinusite, micose broncopulmonar e alergias em geral.





Como eliminar o mofo?





existem algumas receitas caseiras que são aliadas de peso na exterminação desses fungos indesejados. Como foi dito inicialmente, o risco do mofo pode ser eliminado com um bom trabalho de impermeabilização na construção do imóvel. Contudo, se isso não for possívelque são aliadas de peso na exterminação desses fungos indesejados.





Sendo assim, não deixe de ter em sua casa vinagre branco, água sanitária e bicarbonato de sódio. Confira, portanto, algumas dicas de como tirar cheiro de mofo.





Paredes





Prepare uma solução com 240 ml de vinagre branco com 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Não se assuste, pois a mistura pode borbulhar.





Após isso, coloque o líquido num borrifador e espalhe pelo local afetado pelo mofo. Deixe agir por cerca de 10 minutos e, na sequência, limpe com um pano úmido. Aliás, o processo pode ser repetido mensalmente.





Armários e guarda-roupas





Coloque produtos antimofo dentro de gavetas, armários e guarda-roupas. Há soluções vendidas nos supermercados. Mas você também pode fazer um antimofo caseiro. Para isso crie saquinhos de tule com giz dentro. Amarre com fitinhas de cetim e espalhe pelo interior dos móveis.





Roupas e calçados





Se o mofo atingiu suas roupas e calçados, o jeito é agir! Tire as roupas do guarda-roupas, lave-as bem e deixe-as secar ao sol. Depois guarde novamente, se possível dentro de sacos de TNT que permitem a circulação de ar. Nunca armazene-as dentro de sacos plásticos.





Além disso, os calçados podem ser limpos com uma solução de água e vinagre branco (na mesma quantidade). Faça movimentos circulares no sapato com mofo e deixe-os secar ao sol.





Agora que você sabe como tirar cheiro de mofo dos ambientes e dos objetos, faça a manutenção constante e, se preciso for, elimine a causa, como uma infiltração na parede ou a falta de luminosidade.